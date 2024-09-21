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СМИ: Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы

СМИ: Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы - РИА Новости, 21.09.2024

СМИ: Дэвид Боуи может вернуться на сцену в виде голограммы

Британский рок-музыкант и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, может вернуться на сцену в виде голограммы, пишет газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T05:42

2024-09-21T05:42

2024-09-21T14:05

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Британский рок-музыкант и автор песен Дэвид Боуи, скончавшийся в 2016 году, может вернуться на сцену в виде голограммы, пишет газета Sun со ссылкой на источник. По данным издания, имя знаменитого певца было официально зарегистрировано в качестве торговой марки в соответствии с классификацией, которая позволяет создавать "аватары" артистов. "Торговая марка... означает, что команда может строить планы (по созданию голограммы артиста. — Прим. ред.)", — рассказал изданию неназванный источник. По словам собеседника газеты, шоу с применением виртуальных аватаров — это "большой бизнес", и подобный концерт с применением голограмм участников шведской группы ABBA, состоявшийся два года назад в Лондоне, "доказал, что на это есть огромный спрос". Известный британский певец и композитор Дэвид Боуи умер в январе 2016 года после продолжительной болезни. На протяжении карьеры он продал более 136 миллионов пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании. В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23-е — в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

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лондон, великобритания, дэвид боуи, sun, abba, технологии