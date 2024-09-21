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Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто - РИА Новости, 21.09.2024
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01:21 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/boliviya-1973942612.html
Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто
Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто - РИА Новости, 21.09.2024
Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто
Крупнейшая федерация профсоюзов Боливии - Боливийский рабочий центр (COB) - созвала митинг в городе Эль-Альто, где должен пройти марш протеста, организованный... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T01:21
2024-09-21T01:21
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луис арсе
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САНТА-КРУС (Боливия), 21 сен - РИА Новости. Крупнейшая федерация профсоюзов Боливии - Боливийский рабочий центр (COB) - созвала митинг в городе Эль-Альто, где должен пройти марш протеста, организованный экс-президентом Эво Моралесом. Во вторник Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. В воскресенье они должны дойти до Эль-Альто - города, находящегося в непосредственной близости от Ла-Паса. "Мы призываем к диалогу, мы просим участников марша прийти к диалогу, давайте не будем доводить до конфронтации, COB призвал к митингу в защиту демократии и суверенного голосования. Мы должны хранить нашу страну, отвергнуть попытку госпереворота и попытку дестабилизировать (ситуацию в стране - ред)", - сообщил журналистам исполнительный секретарь COB Хуан Карлос Уарачи. Ранее президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. По мере прохождения марша уже произошли столкновения между сторонниками Арсе и Моралеса, в которых пострадали 26 человек. Ранее президент Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
https://ria.ru/20240626/boliviya-1955721322.html
https://ria.ru/20240626/boliviya-1955716989.html
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в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, эво моралес
В мире, Ла-Пас (департамент), Боливия, Луис Арсе, Эво Моралес
Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто

Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто, где пройдет марш протеста

© AP Photo / Juan KaritaВоенная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Juan Karita
Военная полиция на площади Мурильо в Ла-Пасе. Архивное фото
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САНТА-КРУС (Боливия), 21 сен - РИА Новости. Крупнейшая федерация профсоюзов Боливии - Боливийский рабочий центр (COB) - созвала митинг в городе Эль-Альто, где должен пройти марш протеста, организованный экс-президентом Эво Моралесом.
Во вторник Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. В воскресенье они должны дойти до Эль-Альто - города, находящегося в непосредственной близости от Ла-Паса.
Военная полиция у президентского дворца на площади Мурильо в Ла-Пасе - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Президент Боливии назвал происходящее в Ла-Пасе попыткой госпереворота
26 июня, 23:45
"Мы призываем к диалогу, мы просим участников марша прийти к диалогу, давайте не будем доводить до конфронтации, COB призвал к митингу в защиту демократии и суверенного голосования. Мы должны хранить нашу страну, отвергнуть попытку госпереворота и попытку дестабилизировать (ситуацию в стране - ред)", - сообщил журналистам исполнительный секретарь COB Хуан Карлос Уарачи.
Ранее президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов.
По мере прохождения марша уже произошли столкновения между сторонниками Арсе и Моралеса, в которых пострадали 26 человек.
Ранее президент Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот.
Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.
Боливия - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
СМИ: генерал Сунига встретился с президентом Боливии
26 июня, 23:20
 
В миреЛа-Пас (департамент)БоливияЛуис АрсеЭво Моралес
 
 
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