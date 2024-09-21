https://ria.ru/20240921/boliviya-1973942612.html

Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто

Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто - РИА Новости, 21.09.2024

Профсоюзы Боливии созвали митинг в Эль-Альто

Крупнейшая федерация профсоюзов Боливии - Боливийский рабочий центр (COB) - созвала митинг в городе Эль-Альто, где должен пройти марш протеста, организованный... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T01:21

2024-09-21T01:21

2024-09-21T01:21

в мире

ла-пас (департамент)

боливия

луис арсе

эво моралес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955722840_0:0:3637:2047_1920x0_80_0_0_d5c461d017e10ee9d5502dae4e3cb281.jpg

САНТА-КРУС (Боливия), 21 сен - РИА Новости. Крупнейшая федерация профсоюзов Боливии - Боливийский рабочий центр (COB) - созвала митинг в городе Эль-Альто, где должен пройти марш протеста, организованный экс-президентом Эво Моралесом. Во вторник Моралес вместе со сторонниками начал марш протеста против политики действующего главы государства Луиса Арсе. Манифестанты вышли из города Каракольо в департаменте Оруро в направлении административной столицы страны Ла-Пас. В воскресенье они должны дойти до Эль-Альто - города, находящегося в непосредственной близости от Ла-Паса. "Мы призываем к диалогу, мы просим участников марша прийти к диалогу, давайте не будем доводить до конфронтации, COB призвал к митингу в защиту демократии и суверенного голосования. Мы должны хранить нашу страну, отвергнуть попытку госпереворота и попытку дестабилизировать (ситуацию в стране - ред)", - сообщил журналистам исполнительный секретарь COB Хуан Карлос Уарачи. Ранее президент Арсе призвал Моралеса к диалогу, но тот не ответил. Цель организованного экс-главой государства марша - это дойти до Ла-Паса и требовать от правительства решения проблем с ростом цен, нехваткой топлива и долларов. По мере прохождения марша уже произошли столкновения между сторонниками Арсе и Моралеса, в которых пострадали 26 человек. Ранее президент Арсе обвинил Моралеса в том, что тот хочет помешать работе правительства. Министр иностранных дел Боливии Селинда Соса заявила, что Моралес готовит против Арсе новый госпереворот. Арсе и Моралес хотят бороться за пост президента в 2025 году. Оба представляют крупнейшее в стране левое "Движение к социализму". Внутри него есть группы, поддерживающие Моралеса, и есть организации, выступающие на стороне действующего главы государства.

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955721322.html

https://ria.ru/20240626/boliviya-1955716989.html

ла-пас (департамент)

боливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ла-пас (департамент), боливия, луис арсе, эво моралес