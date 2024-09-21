https://ria.ru/20240921/bezhentsy-1973989394.html

"Как к мусору". В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам

"Как к мусору". В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам - РИА Новости, 21.09.2024

"Как к мусору". В Крыму оценили отношение ЕС к украинским беженцам

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T14:01

2024-09-21T14:01

2024-09-21T14:01

в мире

украина

владимир константинов

радослав сикорский

евросоюз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что в странах Евросоюза к украинским беженцам относятся как к мусору, от которого хотят поскорее избавиться. Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что странам ЕС следует прекратить выплачивать украинским беженцам пособия, чтобы стимулировать мужчин призывного возраста к возвращению на Украину, где их ждет призыв по мобилизации. "Вполне типичное отношение польского пана к украинцам — как к быдлу, к человеческому мусору, которому не место в европейском доме, который должен сжигаться на фронте за европейские интересы. Кстати, такое же отношение к своим подданным и у (Владимира) Зеленского. Примерно против такого альянса кровопийц-эксплуататоров восстал народ под руководством (гетмана Войска Запорожского Богдана) Хмельницкого", - сказал Константинов РИА Новости. По его словам, представители западных стран уже не особо скрывают, что им не жалко ни Украины, ни ее народа. "Они ведут себя на исконно русской территории, попавшей под их власть, даже не как в колонии, а как на временно оккупированной территории — предельно цинично и беспощадно. И прекратить этот геноцид может только наша победа, пусть даже многие наши украинские соотечественники этому упорно сопротивляются. Всё равно мы их победим и, по возможности, спасём. Другого шанса сохраниться на своей земле у них попросту нет", - сказал Константинов.

https://ria.ru/20240810/germanija-1965322735.html

https://ria.ru/20240912/posobiya-1972286402.html

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в мире, украина, владимир константинов, радослав сикорский, евросоюз