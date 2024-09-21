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ЦАХАЛ заявил о гибели 16 членов "Хезболлы" при ударе по пригороду Бейрута - РИА Новости, 21.09.2024
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16:31 21.09.2024 (обновлено: 16:33 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/beyrut-1974006232.html
ЦАХАЛ заявил о гибели 16 членов "Хезболлы" при ударе по пригороду Бейрута
ЦАХАЛ заявил о гибели 16 членов "Хезболлы" при ударе по пригороду Бейрута - РИА Новости, 21.09.2024
ЦАХАЛ заявил о гибели 16 членов "Хезболлы" при ударе по пригороду Бейрута
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с командующим спецоперациями "Хезболлах"... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:31
2024-09-21T16:33
в мире
бейрут
израиль
сша
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с командующим спецоперациями "Хезболлах" Ибрагимом Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван. "В пятницу... самолеты ВВС Израиля... нанесли удар и уничтожили Ибрагима Акиля, руководителя спецопераций и командующего подразделением Радван террористической организации "Хезболлах"... во время его встречи с командирами Радван в районе Дахия в Бейруте. Помимо Акиля в результате удара были уничтожены еще 15 террористов "Хезболлах", включая старших командиров в цепочке командования Радван", - говорится в сообщении. В ЦАХАЛ добавили, что Акиль и другие ликвидированные командиры отвечали за планирование и осуществление сотен террористических операций против Израиля, включая планирование плана по вторжению на север Израиля. Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута, нанесенном в пятницу, выросло до 31, пострадали 68 человек. "Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Акиль находился в списке разыскиваемых властями США. За информацию о нем было установлено вознаграждение в размере 7 миллионов долларов. По некоторым данным, Акиль был одним из главных организаторов атаки и подрыва штаба морской пехоты США в Бейруте в октябре 1983 года, в результате чего были убиты более 240 американских военнослужащих. В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
https://ria.ru/20240921/pagers-1973883627.html
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в мире, бейрут, израиль, сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Бейрут, Израиль, США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил о гибели 16 членов "Хезболлы" при ударе по пригороду Бейрута

ЦАХАЛ: при авиаударе по пригороду Бейрута в пятницу погибли 15 членов "Хезболлы"

© AP Photo / Bilal HusseinРазрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте, 20 сентября 2024 года
Разрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте, 20 сентября 2024 года - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Разрушенное в результате израильского удара здание в Бейруте, 20 сентября 2024 года
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с командующим спецоперациями "Хезболлах" Ибрагимом Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
"В пятницу... самолеты ВВС Израиля... нанесли удар и уничтожили Ибрагима Акиля, руководителя спецопераций и командующего подразделением Радван террористической организации "Хезболлах"... во время его встречи с командирами Радван в районе Дахия в Бейруте. Помимо Акиля в результате удара были уничтожены еще 15 террористов "Хезболлах", включая старших командиров в цепочке командования Радван", - говорится в сообщении.
Похороны погибших в результате взрыва пейджеров во время похоронной процессии в южном пригороде Бейрута, Ливан - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
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Вчера, 08:00
В ЦАХАЛ добавили, что Акиль и другие ликвидированные командиры отвечали за планирование и осуществление сотен террористических операций против Израиля, включая планирование плана по вторжению на север Израиля.
Ранее исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд заявил, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута, нанесенном в пятницу, выросло до 31, пострадали 68 человек. "Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль.
Акиль находился в списке разыскиваемых властями США. За информацию о нем было установлено вознаграждение в размере 7 миллионов долларов. По некоторым данным, Акиль был одним из главных организаторов атаки и подрыва штаба морской пехоты США в Бейруте в октябре 1983 года, в результате чего были убиты более 240 американских военнослужащих.
В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреБейрутИзраильСШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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