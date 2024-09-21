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Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37 - РИА Новости, 21.09.2024
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16:24 21.09.2024 (обновлено: 16:29 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/beyrut-1974005880.html
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37 - РИА Новости, 21.09.2024
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37
Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 37, заявило министерство здравоохранения Ливана. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T16:24
2024-09-21T16:29
в мире
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
бейрут
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 37, заявило министерство здравоохранения Ливана.Ранее сообщалось о 31 погибшем и 68 пострадавших."Число погибших при нанесенном вчера израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута увеличилось до 37", - сообщается в заявлении.В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах"."Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, бейрут, хезболла
В мире, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Бейрут, Хезболла
Число погибших при израильском ударе по Бейруту выросло до 37

Число погибших при израильском ударе по южному пригороду Бейрута выросло до 37

© AP Photo / Bilal HusseinСпасатели расчищают завалы на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
Спасатели расчищают завалы на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
Спасатели расчищают завалы на месте израильского удара в южном пригороде Бейрута
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БЕЙРУТ, 21 сен - РИА Новости. Число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 37, заявило министерство здравоохранения Ливана.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 68 пострадавших.
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"Число погибших при нанесенном вчера израильском авиаударе по южному пригороду Бейрута увеличилось до 37", - сообщается в заявлении.
В пятницу очевидец рассказал РИА Новости о сильных взрывах в южном пригороде Бейрута. Значительные повреждения получили несколько многоэтажных жилых домов. Израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило, что целью авиаудара Израиля по Бейруту был высокопоставленный командир шиитского движения "Хезболлах".
"Хезболлах" подтвердило в ночь на субботу, что в результате атаки был убит командующий спецоперациями движения Ибрагим Акиль. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе авиаудара по пригороду Бейрута в пятницу вместе с с Акилем были убиты еще 15 членов движения, включая старших командиров элитного спецподразделения Радван.
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В миреЛиванОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБейрутХезболла
 
 
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