https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973993184.html
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 21.09.2024
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T14:42
2024-09-21T14:42
2024-09-21T14:44
специальная военная операция на украине
курская область
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской и Курской областями, сообщили в Минобороны России."Двадцать первого сентября текущего года с 12.00 до 14.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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курская область, безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника
Минобороны: над Белгородской и Курской областями сбили два беспилотника