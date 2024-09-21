В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Торопецком округе ликвидируют последствия падения обломков 3 сбитых БПЛА ВСУ
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили три беспилотника над Тверской областью. Утром ФКУ Упрдор "Россия" сообщало, что движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, позже движение по трассе было открыто.
"Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены", - цитирует правительство слова губернатора Игоря Рудени.
На сайте добавили, что пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.
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