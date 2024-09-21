https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973985502.html

В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024

В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:29

2024-09-21T13:29

2024-09-21T13:29

специальная военная операция на украине

россия

торопец

игорь руденя

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона. Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили три беспилотника над Тверской областью. Утром ФКУ Упрдор "Россия" сообщало, что движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, позже движение по трассе было открыто. "Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены", - цитирует правительство слова губернатора Игоря Рудени. На сайте добавили, что пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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торопец

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Ольга Фомченкова

россия, торопец, игорь руденя, происшествия, вооруженные силы украины