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В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:29 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973985502.html
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:29
2024-09-21T13:29
специальная военная операция на украине
россия
торопец
игорь руденя
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона. Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили три беспилотника над Тверской областью. Утром ФКУ Упрдор "Россия" сообщало, что движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, позже движение по трассе было открыто. "Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены", - цитирует правительство слова губернатора Игоря Рудени. На сайте добавили, что пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.
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россия, торопец, игорь руденя, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Торопец, Игорь Руденя, Происшествия, Вооруженные силы Украины
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА

В Торопецком округе ликвидируют последствия падения обломков 3 сбитых БПЛА ВСУ

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской областиВ Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
В Тверской области ликвидируют последствия падения обломков БПЛА
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Последствия падения обломков БПЛА ликвидируют в Торопецком округе Тверской области, сообщается на сайте правительства региона.
Ранее в Минобороны России сообщали, что ПВО за минувшую ночь сбили три беспилотника над Тверской областью. Утром ФКУ Упрдор "Россия" сообщало, что движение временно прекращено на участке дороги М-9 в Тверской области для обеспечения безопасности движения, позже движение по трассе было открыто.
"Идёт ликвидация последствий падения обломков беспилотников, уничтоженных министерством обороны Российской Федерации, расчистка территории. Эвакуация населения в городе Торопце не производится. Работают специалисты Минобороны в целях локализации последствий. Планируем, что в течение двух часов основные этапы этой работы будут завершены", - цитирует правительство слова губернатора Игоря Рудени.
На сайте добавили, что пострадавших в результате отражения атаки БПЛА нет.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияТоропецИгорь РуденяПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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