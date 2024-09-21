https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html
На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
На юго-западе Тверской области сбили беспилотники - РИА Новости, 21.09.2024
На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
Беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T04:59
2024-09-21T04:59
2024-09-21T05:05
происшествия
брянская область
игорь руденя
александр богомаз
тверская область
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области, сообщило правительство региона."Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории", — говорится в сообщении в Telegram-канале тверского правительства.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 16 беспилотников в небе над регионом. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html
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происшествия, брянская область, игорь руденя, александр богомаз, тверская область
Происшествия, Брянская область, Игорь Руденя, Александр Богомаз, Тверская область
На юго-западе Тверской области сбили беспилотники
На юго-западе Тверской области сбили несколько беспилотников