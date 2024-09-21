https://ria.ru/20240921/bespilotniki-1973949216.html

На юго-западе Тверской области сбили беспилотники

На юго-западе Тверской области сбили беспилотники - РИА Новости, 21.09.2024

На юго-западе Тверской области сбили беспилотники

Беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:59

2024-09-21T04:59

2024-09-21T05:05

происшествия

брянская область

игорь руденя

александр богомаз

тверская область

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области, сообщило правительство региона."Как сообщил губернатор Игорь Руденя, на юго-западе Тверской области силами Министерства обороны сбиты БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории", — говорится в сообщении в Telegram-канале тверского правительства.Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении 16 беспилотников в небе над регионом. Он уточнил, что пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html

брянская область

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происшествия, брянская область, игорь руденя, александр богомаз, тверская область