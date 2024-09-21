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В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор - РИА Новости, 21.09.2024
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:52
2024-09-21T13:52
2024-09-21T13:52
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал глава региона. Кроме того, обстрелу подверглось село Байцуры Борисовского района, там в двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Также разрушены две надворные постройки на территории одного из домовладений. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
октябрьский
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
Гладков: при атаке дрона в Белгородской области получил ранения тракторист