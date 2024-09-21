https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html

В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор

В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор - РИА Новости, 21.09.2024

В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор

Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T13:52

2024-09-21T13:52

2024-09-21T13:52

специальная военная операция на украине

происшествия

октябрьский

белгородская область

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал глава региона. Кроме того, обстрелу подверглось село Байцуры Борисовского района, там в двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Также разрушены две надворные постройки на территории одного из домовладений. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

октябрьский

белгородская область

белгородский район

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Ольга Фомченкова

происшествия, октябрьский, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков