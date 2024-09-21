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В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор - РИА Новости, 21.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:52 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973988276.html
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор - РИА Новости, 21.09.2024
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор
Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T13:52
2024-09-21T13:52
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале. "В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал глава региона. Кроме того, обстрелу подверглось село Байцуры Борисовского района, там в двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Также разрушены две надворные постройки на территории одного из домовладений. "Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
октябрьский
белгородская область
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происшествия, октябрьский, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области украинский дрон атаковал работавший в поле трактор

Гладков: при атаке дрона в Белгородской области получил ранения тракторист

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен - РИА Новости. Мужчина ранен в результате атаки дрона в посёлке Октябрьский в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«
"В Белгородском районе в посёлке Октябрьский работающий в поле трактор подвергся атаке дрона. Ранен водитель. Мужчину с осколочными ранениями головы и грудной клетки попутным транспортом доставили в Октябрьскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи он будет переведён в областную клиническую больницу", - написал глава региона.
Кроме того, обстрелу подверглось село Байцуры Борисовского района, там в двух частных домах выбиты окна, посечены заборы, перебита газовая труба и повреждена линия электропередачи. Также разрушены две надворные постройки на территории одного из домовладений.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах", - добавил Гладков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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