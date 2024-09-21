https://ria.ru/20240921/bespilotnik-1973948716.html

Пенсионерка из Торопца рассказала, что пережидала в лесу атаку БПЛА

Пенсионерка из Торопца рассказала, что пережидала в лесу атаку БПЛА - РИА Новости, 21.09.2024

Пенсионерка из Торопца рассказала, что пережидала в лесу атаку БПЛА

Пенсионерка из тверского Торопца рассказала РИА Новости, что уехала в лес, чтобы переждать атаку беспилотников. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T04:37

2024-09-21T04:37

2024-09-21T10:53

происшествия

торопец

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ТОРОПЕЦ (Тверская область), 21 сен — РИА Новости. Пенсионерка из тверского Торопца рассказала РИА Новости, что уехала в лес, чтобы переждать атаку беспилотников. "Это было утро, мы отъехали в сторону Скворцово. Постояли до 8 часов утра в лесу, на улице, на дороге. И потом я приехала сюда. Больше я никуда не уезжала. А куда я поеду? Я уже пожилой человек", — рассказала местная жительница. Женщина вернулась к себе домой в тот же день и больше не уезжала. Она рассказала, что знакомые и родственники предлагали забрать ее, но она решила остаться в своей квартире. В доме пенсионерки выбиты все окна лоджии и двери. Женщина сообщила, что обратилась в штаб для восстановления повреждений, но уже и сама предпринимает меры, чтобы утеплить квартиру. "Холод, ветер, снег пойдет, дождь. Куда что девать? Так что вот поставим эти палочки и натянем клеенку", — рассказала горожанка. В ночь на среду правительство региона сообщило, что ПВО отразило массовую атаку БПЛА в Торопце. В результате падения обломков БПЛА возник пожар. Позже в тот же день власти сообщили, что в самом городе пожаров больше нет. Губернатор Игорь Руденя принял решение частично эвакуировать население. Позднее он сообщил, что граждане могут вернуться в город. В четверг в центре города был развернут пункт выдачи гуманитарной помощи, а также штаб для оказания материальной помощи.

https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

торопец

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происшествия, торопец