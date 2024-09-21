https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена - РИА Новости, 21.09.2024
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:33
2024-09-21T07:33
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ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал для него никаких "поблажек", заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопина. "Для тех, кто утверждает, что Байден контролирует министерство юстиции, ситуация с его сыном действительно ставит точку в этом споре. Вот что я имею в виду: если бы он действительно как президент контролировал минюст, ФБР, офис прокурора, разве он позволил бы, чтобы его собственного сына привлекли к ответственности?" - задался вопросом Такопина. Юрист отметил, что расследование в отношении сына главы государства велось "очень активно", и в конце концов Хантер Байден был вынужден признать себя виновным по всем пунктам. "Ему не делали никаких поблажек. Так что, когда говорят, что президент вмешивается в работу минюста и манипулирует им, это почти смешно. Если бы это было так, его бы не привлекли к ответственности", - указал экс-адвокат Трампа. В заключение Такопина добавил, что Байден-младший "был призван к ответу за свои преступления" и "не получил никаких послаблений от отца, в чем можно быть уверенным". "Так что, по крайней мере в этом отношении, судебный процесс был честным", - резюмировал адвокат. Байден-младший признал вину по делу о неуплате налогов, вынесение вердикта назначено на 16 декабря. Другой приговор - по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия - вынесут 4 декабря.
https://ria.ru/20240919/bajden-1973729874.html
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в мире, сша, хантер байден, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Хантер Байден, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
Экс-адвокат Трампа Такопина: суд показал, что Байден не влиял на работу Минюста
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал для него никаких "поблажек", заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопина.
"Для тех, кто утверждает, что Байден контролирует министерство юстиции, ситуация с его сыном действительно ставит точку в этом споре. Вот что я имею в виду: если бы он действительно как президент контролировал минюст, ФБР
, офис прокурора, разве он позволил бы, чтобы его собственного сына привлекли к ответственности?" - задался вопросом Такопина.
Юрист отметил, что расследование в отношении сына главы государства велось "очень активно", и в конце концов Хантер Байден был вынужден признать себя виновным по всем пунктам.
"Ему не делали никаких поблажек. Так что, когда говорят, что президент вмешивается в работу минюста и манипулирует им, это почти смешно. Если бы это было так, его бы не привлекли к ответственности", - указал экс-адвокат Трампа.
В заключение Такопина добавил, что Байден-младший "был призван к ответу за свои преступления" и "не получил никаких послаблений от отца, в чем можно быть уверенным".
"Так что, по крайней мере в этом отношении, судебный процесс был честным", - резюмировал адвокат.
Байден-младший признал вину по делу о неуплате налогов, вынесение вердикта назначено на 16 декабря. Другой приговор - по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия - вынесут 4 декабря.