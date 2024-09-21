Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:33 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена - РИА Новости, 21.09.2024
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T07:33
2024-09-21T07:33
в мире
сша
хантер байден
дональд трамп
джо байден
фбр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559881_0:0:2345:1320_1920x0_80_0_0_f3cb8a59cc49900825d9bf62e4f19fd0.jpg
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал для него никаких "поблажек", заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопина. "Для тех, кто утверждает, что Байден контролирует министерство юстиции, ситуация с его сыном действительно ставит точку в этом споре. Вот что я имею в виду: если бы он действительно как президент контролировал минюст, ФБР, офис прокурора, разве он позволил бы, чтобы его собственного сына привлекли к ответственности?" - задался вопросом Такопина. Юрист отметил, что расследование в отношении сына главы государства велось "очень активно", и в конце концов Хантер Байден был вынужден признать себя виновным по всем пунктам. "Ему не делали никаких поблажек. Так что, когда говорят, что президент вмешивается в работу минюста и манипулирует им, это почти смешно. Если бы это было так, его бы не привлекли к ответственности", - указал экс-адвокат Трампа. В заключение Такопина добавил, что Байден-младший "был призван к ответу за свои преступления" и "не получил никаких послаблений от отца, в чем можно быть уверенным". "Так что, по крайней мере в этом отношении, судебный процесс был честным", - резюмировал адвокат. Байден-младший признал вину по делу о неуплате налогов, вынесение вердикта назначено на 16 декабря. Другой приговор - по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия - вынесут 4 декабря.
https://ria.ru/20240919/bajden-1973729874.html
https://ria.ru/20240919/bayden-1973724235.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914559881_0:0:2085:1563_1920x0_80_0_0_ef1dff3cb1cb9e59313261279a6cb135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, хантер байден, дональд трамп, джо байден, фбр
В мире, США, Хантер Байден, Дональд Трамп, Джо Байден, ФБР
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена

Экс-адвокат Трампа Такопина: суд показал, что Байден не влиял на работу Минюста

© AP Photo / Julio CortezХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© AP Photo / Julio Cortez
Хантер Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 21 сен – РИА Новости. Суд по делу сына действующего президента США Джо Байдена – Хантера Байдена – продемонстрировал, что его отец не влиял на работу министерства юстиции и не делал для него никаких "поблажек", заявил РИА Новости бывший адвокат экс-президента США Дональда Трампа Джо Такопина.
"Для тех, кто утверждает, что Байден контролирует министерство юстиции, ситуация с его сыном действительно ставит точку в этом споре. Вот что я имею в виду: если бы он действительно как президент контролировал минюст, ФБР, офис прокурора, разве он позволил бы, чтобы его собственного сына привлекли к ответственности?" - задался вопросом Такопина.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Байден заявил, что никогда не общался с главой ФРС Пауэлом
19 сентября, 22:34
Юрист отметил, что расследование в отношении сына главы государства велось "очень активно", и в конце концов Хантер Байден был вынужден признать себя виновным по всем пунктам.
"Ему не делали никаких поблажек. Так что, когда говорят, что президент вмешивается в работу минюста и манипулирует им, это почти смешно. Если бы это было так, его бы не привлекли к ответственности", - указал экс-адвокат Трампа.
В заключение Такопина добавил, что Байден-младший "был призван к ответу за свои преступления" и "не получил никаких послаблений от отца, в чем можно быть уверенным".
"Так что, по крайней мере в этом отношении, судебный процесс был честным", - резюмировал адвокат.
Байден-младший признал вину по делу о неуплате налогов, вынесение вердикта назначено на 16 декабря. Другой приговор - по делу о нарушениях при покупке и хранении оружия - вынесут 4 декабря.
Джо Байден с сыном Хантером - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Приговор сыну Байдена по делу о хранении оружия вынесут в декабре
19 сентября, 21:08
 
В миреСШАХантер БайденДональд ТрампДжо БайденФБР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала