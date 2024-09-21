https://ria.ru/20240921/avariya-1974037065.html
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека - РИА Новости, 21.09.2024
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
В Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T22:06
2024-09-21T22:06
2024-09-21T23:19
авто
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. В Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД."В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114 и один пассажир микроавтобуса. Также с травмами различной степени тяжести шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.Инцидент произошел в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", где в этот момент находился 21 человек. После этого оба транспортных средства загорелись.Уточняется, что сейчас полиция устанавливает местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса. Областная прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.
https://ria.ru/20240921/avariya-1973996566.html
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авто, ростовская область, волгодонской район, гибдд мвд рф, происшествия
Авто, Ростовская область, Волгодонской район, ГИБДД МВД РФ, Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли два человека
ГИБДД: в Ростовской области 2 человека погибли в ДТП с микроавтобусом и авто
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. В Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус, погибли два человека, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.
"В результате ДТП погиб водитель автомобиля ВАЗ-2114 и один пассажир микроавтобуса. Также с травмами различной степени тяжести шесть пассажиров были доставлены в медицинское учреждение", — говорится в заявлении.
Инцидент произошел в 19:30 на 167-м километре автодороги Ростов-на-Дону — Волгодонск. По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом "Мерседес", где в этот момент находился 21 человек. После этого оба транспортных средства загорелись.
Уточняется, что сейчас полиция устанавливает местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса.
Областная прокуратура начала проверку соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров.