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В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 21.09.2024
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21:41 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/avariya-1974034747.html
В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 21.09.2024
В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие
ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло в Ростовской области, есть погибшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T21:41
2024-09-21T21:41
происшествия
авто
волгодонской район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло в Ростовской области, есть погибшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Волгодонском районе", — говорится в сообщении. По данным ведомства, в субботу на автодороге в Волгодонском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате аварии есть погибшие. На место выехала прокурор Волгодонского района Инна Архипова. "Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров", — добавили в пресс-службе. По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, заключили в надзорном ведомстве.
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волгодонской район
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происшествия, авто, волгодонской район, ростовская область
Происшествия, Авто, Волгодонской район, Ростовская область
В Ростовской области автобус столкнулся с легковушкой, есть погибшие

Прокуратура: в Ростовской области автобус столкнулся с машиной, есть погибшие

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 сен — РИА Новости. ДТП с автобусом и легковым автомобилем произошло в Ростовской области, есть погибшие, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"Прокуратурой организована проверка в связи с ДТП, произошедшим в Волгодонском районе", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в субботу на автодороге в Волгодонском районе произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса, в результате аварии есть погибшие. На место выехала прокурор Волгодонского района Инна Архипова.
"Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере перевозки пассажиров", — добавили в пресс-службе.
По результатам проверки и при наличии оснований будут приняты меры реагирования, заключили в надзорном ведомстве.
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