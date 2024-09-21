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Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти - РИА Новости, 21.09.2024
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии увеличилось до девяти человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T15:20
2024-09-21T15:20
2024-09-21T16:33
происшествия
тункинский район
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УЛАН-УДЭ, 21 сен — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии увеличилось до девяти человек, сообщает прокуратура республики. Ранее МВД по республике сообщало, что днём в субботу вблизи села Охор-Шибирь 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Отмечалось, что за медицинской помощью обратились пять человек. "Прокуратура Тункинского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, следовавшим по маршруту "Иркутск-Аршан-Кырен"… В результате ДТП 9 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение закона об организации пассажирских перевозок.По данным министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, в автобусе находилось 12 человек. После ДТП девять из них были доставлены в Тункинскую центральную районную больницу. Шестеро после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. Трое госпитализированы: один пациент находится в палате интенсивной терапии, двое - в отделении.
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тункинский район
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происшествия, тункинский район
Происшествия, Тункинский район
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти
Прокуратура: число пострадавших при ДТП с автобусом в Бурятии выросло до 9
УЛАН-УДЭ, 21 сен — РИА Новости.
Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии увеличилось до девяти человек, сообщает прокуратура
республики.
Ранее МВД по республике сообщало, что днём в субботу вблизи села Охор-Шибирь 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Отмечалось, что за медицинской помощью обратились пять человек.
"Прокуратура Тункинского района
организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, следовавшим по маршруту "Иркутск-Аршан-Кырен"… В результате ДТП 9 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение закона об организации пассажирских перевозок.
По данным министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, в автобусе находилось 12 человек. После ДТП девять из них были доставлены в Тункинскую центральную районную больницу. Шестеро после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. Трое госпитализированы: один пациент находится в палате интенсивной терапии, двое - в отделении.