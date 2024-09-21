https://ria.ru/20240921/avariya-1973996566.html

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти - РИА Новости, 21.09.2024

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии выросло до девяти

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии увеличилось до девяти человек, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T15:20

2024-09-21T15:20

2024-09-21T16:33

происшествия

тункинский район

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УЛАН-УДЭ, 21 сен — РИА Новости. Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Бурятии увеличилось до девяти человек, сообщает прокуратура республики. Ранее МВД по республике сообщало, что днём в субботу вблизи села Охор-Шибирь 39-летний водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги с последующим опрокидыванием. Отмечалось, что за медицинской помощью обратились пять человек. "Прокуратура Тункинского района организовала проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с автобусом, следовавшим по маршруту "Иркутск-Аршан-Кырен"… В результате ДТП 9 пассажирам потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство оценит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдение закона об организации пассажирских перевозок.По данным министра здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, в автобусе находилось 12 человек. После ДТП девять из них были доставлены в Тункинскую центральную районную больницу. Шестеро после осмотра отпущены на амбулаторное наблюдение. Трое госпитализированы: один пациент находится в палате интенсивной терапии, двое - в отделении.

https://ria.ru/20240417/avtobus-1940681821.html

тункинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тункинский район