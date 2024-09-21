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Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на подстанцию "Заря"
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на подстанцию "Заря" - РИА Новости, 21.09.2024
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на подстанцию "Заря"
Поврежденный украинским дроном трансформатор подстанции "Заря" в Энергодаре был показан инспекторам МАГАТЭ, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:52
2024-09-21T19:52
2024-09-21T20:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости. Поврежденный украинским дроном трансформатор подстанции "Заря" в Энергодаре был показан инспекторам МАГАТЭ, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук в Telegram-канале."Дроном был атакована подстанция "Заря", был поврежден один из трансформаторов... не было возгорания масла, которое вытекло… Трансформатор... был поврежден находится в 300 метрах от периметра ЗАЭС. Привезли экспертов на место событий, ответили на все вопросы. Будем просить агентство и мистера Гросси еще раз акцентировать внимание мировой общественности на тех опасных событиях для всего мира, которые происходят вокруг нашей станции", - сказал он.Энергодар в Запорожской области в последние дни подвергается атакам и обстрелам украинскими войсками. В пятницу вечером один из дронов атаковал подстанцию "Заря", был поврежден один из трансформаторов.
https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html
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Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки ВСУ на подстанцию "Заря"
Инспекторам МАГАТЭ показали последствия атаки дронов ВСУ на подстанцию "Заря"