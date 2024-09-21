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Власти сообщили об атаке беспилотников в Тихорецке Краснодарского края
Власти сообщили об атаке беспилотников в Тихорецке Краснодарского края - РИА Новости, 21.09.2024
Власти сообщили об атаке беспилотников в Тихорецке Краснодарского края
Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края, заявил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин. РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T05:58
2024-09-21T05:58
2024-09-21T16:21
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края, заявил глава Тихорецкого района Анатолий Перепелин."В Тихорецке зафиксирована атака беспилотников. Прошу сохранять спокойствие, не выходить на открытую местность", — написал Перепелин в своем Telegram-канале.
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общество, краснодарский край, тихорецк, тихорецкий район
Общество, Краснодарский край, Тихорецк, Тихорецкий район
Власти сообщили об атаке беспилотников в Тихорецке Краснодарского края
Атака беспилотников зафиксирована в Тихорецке Краснодарского края