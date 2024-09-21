Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Путин: развитие российско-армянских отношений отвечает интересам двух народов
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские союзнические отношения отвечают коренным интересам двух народов, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте правительства Армении.
Поздравив Пашиняна с Днем независимости, Путин пожелал ему здоровья и успехов, а всем гражданам Армении - счастья и благополучия.
В пресс-службе сообщили, что поздравительное послание Пашиняну направил также глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Уверен, что расширение двустороннего сотрудничества и многостороннего конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании Мишустина.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета страны 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым самостоятельным государством.
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