Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/armeniya-1974010863.html
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2024
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении
Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T17:14
2024-09-21T17:14
армения
россия
ссср
никол пашинян
владимир путин
михаил мишустин
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337230_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2b8a0e2f514c03bcaa01313ed773bcc2.jpg
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские союзнические отношения отвечают коренным интересам двух народов, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте правительства Армении. Поздравив Пашиняна с Днем независимости, Путин пожелал ему здоровья и успехов, а всем гражданам Армении - счастья и благополучия. В пресс-службе сообщили, что поздравительное послание Пашиняну направил также глава российского правительства Михаил Мишустин. "Уверен, что расширение двустороннего сотрудничества и многостороннего конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании Мишустина. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета страны 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым самостоятельным государством.
https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html
https://ria.ru/20240914/armeniya-1972688356.html
армения
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337230_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_b118034bd89a55a052d724a63e20c8ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, ссср, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, СССР, Никол Пашинян, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, В мире
Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин: развитие российско-армянских отношений отвечает интересам двух народов

© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские союзнические отношения отвечают коренным интересам двух народов, сообщает пресс-служба армянского правительства.
"Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте правительства Армении.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении
Вчера, 09:46
Поздравив Пашиняна с Днем независимости, Путин пожелал ему здоровья и успехов, а всем гражданам Армении - счастья и благополучия.
В пресс-службе сообщили, что поздравительное послание Пашиняну направил также глава российского правительства Михаил Мишустин.
"Уверен, что расширение двустороннего сотрудничества и многостороннего конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании Мишустина.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета страны 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым самостоятельным государством.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян и заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Оверчук назвал главную причину экономических успехов Армении
14 сентября, 13:47
 
АрменияРоссияСССРНикол ПашинянВладимир ПутинМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала