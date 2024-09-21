https://ria.ru/20240921/armeniya-1974010863.html

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2024

Путин поздравил Пашиняна с Днем независимости Армении

Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T17:14

2024-09-21T17:14

2024-09-21T17:14

армения

россия

ссср

никол пашинян

владимир путин

михаил мишустин

евразийский экономический союз

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784337230_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2b8a0e2f514c03bcaa01313ed773bcc2.jpg

ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравительном послании премьеру Армении Николу Пашиняну по случаю Дня независимости республики заявил, что армяно-российские союзнические отношения отвечают коренным интересам двух народов, сообщает пресс-служба армянского правительства. "Дальнейшее развитие российско-армянских дружественных и союзнических отношений, а также конструктивное сотрудничество в рамках общих интеграционных объединений, несомненно, соответствуют коренным интересам наших народов", - говорится в послании, текст которого размещён на сайте правительства Армении. Поздравив Пашиняна с Днем независимости, Путин пожелал ему здоровья и успехов, а всем гражданам Армении - счастья и благополучия. В пресс-службе сообщили, что поздравительное послание Пашиняну направил также глава российского правительства Михаил Мишустин. "Уверен, что расширение двустороннего сотрудничества и многостороннего конструктивного взаимодействия в рамках Евразийского экономического союза полностью соответствует долгосрочным интересам Российской Федерации и Республики Армения", - говорится в послании Мишустина. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного совета страны 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный совет республики провозгласил Армению независимым самостоятельным государством.

https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html

https://ria.ru/20240914/armeniya-1972688356.html

армения

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

армения, россия, ссср, никол пашинян, владимир путин, михаил мишустин, евразийский экономический союз, в мире