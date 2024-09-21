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Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2024
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09:46 21.09.2024 (обновлено: 09:47 21.09.2024)
https://ria.ru/20240921/armeniya-1973965509.html
Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении
Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении - РИА Новости, 21.09.2024
Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны выразил мнение, что уровень независимости республики растет... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T09:46
2024-09-21T09:47
в мире
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ссср
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны выразил мнение, что уровень независимости республики растет день ото дня. Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного Совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный Совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством. "Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать "Да" на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня. Благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности", - говорится в послании Пашиняна, текст которого опубликован на сайте кабмина. По его словам, с 2018 года ориентиром всех решений действующих властей были и остаются независимость, государственность, демократия, конкретизация и предметизация этих понятий на основе международных норм. "В этом процессе мы совершали ошибки и терпели неудачи, но, подойдя к краю потери независимости в 2020 году, мы получили реальную возможность со стратегией "реальной Армении" поставить теоретический тезис устойчивости нашего государства на практические рельсы".
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в мире, армения, ссср, никол пашинян
В мире, Армения, СССР, Никол Пашинян
Пашинян заявил о росте уровня независимости Армении

Пашинян: уровень независимости Армении растет день ото дня

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 21 сен - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в поздравительном послании по случаю Дня независимости страны выразил мнение, что уровень независимости республики растет день ото дня.
Декларация о независимости Армении была принята на первой сессии Верховного Совета Армении 23 августа 1990 года. Этим документом была упразднена Армянская Советская Социалистическая Республика и провозглашена независимая Республика Армения. Постановлением Верховного Совета Армении от 21 сентября 1991 года был проведен референдум о выходе из состава СССР и установлении независимой государственности; 94,99% граждан, обладающих избирательным правом в республике, ответили на этот вопрос утвердительно. Спустя два дня Верховный Совет республики провозгласил Армению независимым, самостоятельным государством.
«
"Суть и цель деятельности правительства Армении заключается в том, чтобы каждый день практически отвечать "Да" на вопрос, вынесенный на референдум 1991 года, и я должен с удовлетворением констатировать, что уровень независимости нашей страны растет день ото дня. Благодаря демократии, внешнеполитическому балансированию и сбалансированности", - говорится в послании Пашиняна, текст которого опубликован на сайте кабмина.
По его словам, с 2018 года ориентиром всех решений действующих властей были и остаются независимость, государственность, демократия, конкретизация и предметизация этих понятий на основе международных норм. "В этом процессе мы совершали ошибки и терпели неудачи, но, подойдя к краю потери независимости в 2020 году, мы получили реальную возможность со стратегией "реальной Армении" поставить теоретический тезис устойчивости нашего государства на практические рельсы".
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В миреАрменияСССРНикол Пашинян
 
 
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