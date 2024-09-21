США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России, сообщили СМИ
Politico: США перебрасывают дополнительные силы на Аляску из-за России и Китая
Эсминец Sterett . Архивное фото
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Американское командование перебрасывает на Аляску дополнительные силы из-за увеличивающейся активности России и Китая, сообщила газета Politico.
Так, на полуостров направили эсминец Sterett и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Кроме того, привели в состояние повышенной боевой готовности эскадрилью истребителей, которая базируется в этом штате.
Сенатор Дэн Салливан в беседе с изданием выразил беспокойство из-за сообщений об активности России в арктическом регионе.
В июле Пентагон опубликовал обновленную версию Арктической стратегии, согласно которой США намерены самостоятельно и вместе с союзниками проводить в Арктике военные учения ради демонстрации боеспособности и оперативной совместимости. Кроме того, в документе говорится о планах Вашингтона сотрудничать c партнерами, а также промышленными компаниями и местными племенами Аляски для укрепления сил сдерживания.
Как отметил президент Владимир Путин, США и их сателлиты под предлогом противодействия якобы существующей российской угрозе и сдерживания Китая наращивают военное присутствие вблизи рубежей России в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Россия должна быть готова к любому развитию обстановки, а вооруженные силы — обеспечить надежную защиту суверенитета и национальных интересов России, отразить возможную военную агрессию в любых направлениях, в том числе в океанской и морской зоне, подчеркнул глава государства.
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