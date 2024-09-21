Рейтинг@Mail.ru
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей" - РИА Новости, 21.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:24 21.09.2024
https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей" - РИА Новости, 21.09.2024
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"
Во всех микрорайонах городского округа Химки Московской области состоялась экологическая акция "Всей семьей", в ней приняли участие сотни местных жителей, а... РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T19:24
2024-09-21T19:24
химки (городской округ в московской области)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974021450_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4dabc5b625c65544bacfe821ab675887.jpg
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Во всех микрорайонах городского округа Химки Московской области состоялась экологическая акция "Всей семьей", в ней приняли участие сотни местных жителей, а также активисты, общественники и депутаты местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа. Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе "Солнечная система". Здесь высадили саженцы сирени. Адрес выбрали сами жители по итогам голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина. "Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы", — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что всего в городском округе высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев. "Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции", — заявил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Все комментарии от жителей с дополнительными адресами учтут для новой акции, которую организуют весной 2025 года, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240921/khimki-1973988460.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/15/1974021450_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83a21f5352478ac7eff197a782cc5579.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)
Химки (городской округ в Московской области), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"

© Фото : Администрация городского округа ХимкиСотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции Всей семьей - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
© Фото : Администрация городского округа Химки
Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Во всех микрорайонах городского округа Химки Московской области состоялась экологическая акция "Всей семьей", в ней приняли участие сотни местных жителей, а также активисты, общественники и депутаты местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа.
Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе "Солнечная система". Здесь высадили саженцы сирени. Адрес выбрали сами жители по итогам голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина.
"Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы", — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба.
Отмечается, что всего в городском округе высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев.
"Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции", — заявил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.
Все комментарии от жителей с дополнительными адресами учтут для новой акции, которую организуют весной 2025 года, уточнили в пресс-службе.
В Химках высадили саженцы каштанов и лип в ходе акции - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
В Химках высадили почти 80 саженцев каштанов и лип в ходе акции
Вчера, 13:53
 
Химки (городской округ в Московской области)Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала