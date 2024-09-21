https://ria.ru/20240921/aktsiya-1974021755.html

Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"

Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей" - РИА Новости, 21.09.2024

Сотни жителей Химок приняли участие в экологической акции "Всей семьей"

Во всех микрорайонах городского округа Химки Московской области состоялась экологическая акция "Всей семьей", в ней приняли участие сотни местных жителей, а... РИА Новости, 21.09.2024

2024-09-21T19:24

2024-09-21T19:24

2024-09-21T19:24

химки (городской округ в московской области)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Во всех микрорайонах городского округа Химки Московской области состоялась экологическая акция "Всей семьей", в ней приняли участие сотни местных жителей, а также активисты, общественники и депутаты местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации округа. Одна из самых массовых локаций — улицы Германа Титова и Вороницына в жилом комплексе "Солнечная система". Здесь высадили саженцы сирени. Адрес выбрали сами жители по итогам голосования, которое проходило в телеграм-канале главы Химок Дмитрия Волошина. "Спасибо всем неравнодушным жителям нашего округа, что принимаете участие в городских событиях, поддерживаете такие важные инициативы", — сказала депутат Совета депутатов городского округа Химки Надежда Смирнова, ее слова приводит пресс-служба. Отмечается, что всего в городском округе высадили 255 саженцев сирени и дополнительно 2,5 тысячи кустарников во всех микрорайонах. Администрация Химок организовала выдачу необходимого инвентаря — перчаток, ведер, лопат и саженцев. "Этот год объявлен Годом семьи, и такая акция — прекрасная возможность объединить всех членов семьи и поучаствовать в экологической акции", — заявил лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов. Все комментарии от жителей с дополнительными адресами учтут для новой акции, которую организуют весной 2025 года, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240921/khimki-1973988460.html

химки (городской округ в московской области)

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химки (городской округ в московской области), дмитрий волошин (глава городского округа химки)