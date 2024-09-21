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Актер из "Моей прекрасной няни" умер в 43 года
Актер из "Моей прекрасной няни" умер в 43 года - РИА Новости, 21.09.2024
Актер из "Моей прекрасной няни" умер в 43 года
Российский актер Владимир Моргунов умер в возрасте 43 лет, информация об этом появилась на его странице в социальной сети "ВКонтакте". РИА Новости, 21.09.2024
2024-09-21T20:32
2024-09-21T20:32
2024-09-21T22:02
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МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Российский актер Владимир Моргунов умер в возрасте 43 лет, информация об этом появилась на его странице в социальной сети "ВКонтакте".Прощание с актером состоялось 18 сентября в городе Малоярославце Калужской области.Причина смерти пока неизвестна.Моргунов родился 20 декабря 1980 года, окончил ГИТИС и служил в московском театре "У Никитских ворот".Также актер снимался в кино и сериалах. Моргунов запомнился зрителям благодаря ролям в ситкоме "Моя прекрасная няня", телесериале "Кто в доме хозяин?" и других.
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малоярославец, калужская область, гитис, происшествия, россия
Малоярославец, Калужская область, ГИТИС, Происшествия, Россия
Актер из "Моей прекрасной няни" умер в 43 года
Актер Моргунов из "Моей прекрасной няни" умер в возрасте 43 лет