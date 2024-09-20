https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html
Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России
Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России - РИА Новости, 20.09.2024
Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России
В России сейчас можно наблюдать рост финансовой самостоятельности у женщин, а также их стремление улучшить свое финансовое положение, заявила старший... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:47
2024-09-20T16:47
2024-09-20T16:47
россия
вера подгузова
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928439769_0:95:2810:1676_1920x0_80_0_0_7e6459efb39f61f6aa3f2181a735c812.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В России сейчас можно наблюдать рост финансовой самостоятельности у женщин, а также их стремление улучшить свое финансовое положение, заявила старший вице-президент-директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало на площадке Евразийского женского форума в рамках инвестиционного бранча "Инвестиции для женщин как залог финансовой стабильности в семье". Участники дискуссии обсудили экономические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, рассмотрели, как сегодня меняется их финансовое поведение и как получение пассивного дохода, достижение финансовой свободы и стабильности влияют на успешное решение еще более масштабной задачи - построение семьи, рождение и воспитание детей. В числе ключевых тенденций Подгузова обратила внимание на рост финансовой и инвестиционной грамотности среди женщин, увеличение числа используемых инструментов инвестирования и их эффективное комбинирование, интерес к социальному инвестированию, активное использование цифровых платформ для получения дополнительного дохода, а также общий тренд на усиление роли женщины как в современном предпринимательстве, так и в управлении семейным бюджетом и финансовыми решениями. "Мы видим растущую финансовую самостоятельность женщин и их стремление к улучшению экономического положения и к финансовой стабильности. Поэтому мы стремимся привлечь как можно больше участниц нашего проекта "Женское лидерство в инвестициях", в том числе в регионах, где сегодня женщины реализуют яркие бизнес-проекты в самых разных отраслях экономики, способствуя повышению как инвестиционной привлекательности территорий, так и уровню жизни населения", – цитирует пресс-служба банка Подгузову. Она добавила, что цифровые технологии сделали инвестиции доступными и открыли новые финансовые возможности для женщин в любой точке страны. "Инвестиции и пассивный доход позволяют женщине эффективно справляться с жизненными вызовами", - добавила Подгузова. Спикер также отметила рост инвестиционной динамики среди женщин, усиление роли женщин в современном обществе и предпринимательстве на сессии "Франшиза как социально-экономическая инновация. Женский взгляд: от развития социального предпринимательства к развитию социальной сферы" в рамках форума. "Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, - рестораны, кафе, салоны красоты, досуговые центры и не только – становится территорией женского предпринимательства. По итогам замера НАФИ (Национального агентства финансовых исследований – ред.) в 2023 году, Индекс женской предпринимательской активности в России составил 74 п. п. — это абсолютный максимум с 2015 года. Что немаловажно, у женщин всегда был и остается свой уникальный взгляд на социальную ответственность бизнеса, поэтому именно женщины часто рассматривают франшизы социального характера", – подчеркнула представитель банка. По ее словам, франшиза может быть мощным инструментом для решения социальных проблем и улучшения социальной среды в целом.
https://ria.ru/20240911/reyting-1972146692.html
https://ria.ru/20240904/psb-1970503947.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928439769_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a0d03c3e40d94d7e59c46a787a8ab6b5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вера подгузова, псб (банк псб)
Россия, Вера Подгузова, ПСБ (Банк ПСБ)
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В России сейчас можно наблюдать рост финансовой самостоятельности у женщин, а также их стремление улучшить свое финансовое положение, заявила старший вице-президент-директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.
Заявление прозвучало на площадке Евразийского женского форума в рамках инвестиционного бранча "Инвестиции для женщин как залог финансовой стабильности в семье".
Участники дискуссии обсудили экономические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, рассмотрели, как сегодня меняется их финансовое поведение и как получение пассивного дохода, достижение финансовой свободы и стабильности влияют на успешное решение еще более масштабной задачи - построение семьи, рождение и воспитание детей.
В числе ключевых тенденций Подгузова обратила внимание на рост финансовой и инвестиционной грамотности среди женщин, увеличение числа используемых инструментов инвестирования и их эффективное комбинирование, интерес к социальному инвестированию, активное использование цифровых платформ для получения дополнительного дохода, а также общий тренд на усиление роли женщины как в современном предпринимательстве, так и в управлении семейным бюджетом и финансовыми решениями.
"Мы видим растущую финансовую самостоятельность женщин и их стремление к улучшению экономического положения и к финансовой стабильности. Поэтому мы стремимся привлечь как можно больше участниц нашего проекта "Женское лидерство в инвестициях", в том числе в регионах, где сегодня женщины реализуют яркие бизнес-проекты в самых разных отраслях экономики, способствуя повышению как инвестиционной привлекательности территорий, так и уровню жизни населения", – цитирует пресс-служба банка Подгузову.
Она добавила, что цифровые технологии сделали инвестиции доступными и открыли новые финансовые возможности для женщин в любой точке страны.
"Инвестиции и пассивный доход позволяют женщине эффективно справляться с жизненными вызовами", - добавила Подгузова.
Спикер также отметила рост инвестиционной динамики среди женщин, усиление роли женщин в современном обществе и предпринимательстве на сессии "Франшиза как социально-экономическая инновация. Женский взгляд: от развития социального предпринимательства к развитию социальной сферы" в рамках форума.
"Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, - рестораны, кафе, салоны красоты, досуговые центры и не только – становится территорией женского предпринимательства. По итогам замера НАФИ (Национального агентства финансовых исследований
– ред.) в 2023 году, Индекс женской предпринимательской активности в России составил 74 п. п. — это абсолютный максимум с 2015 года. Что немаловажно, у женщин всегда был и остается свой уникальный взгляд на социальную ответственность бизнеса, поэтому именно женщины часто рассматривают франшизы социального характера", – подчеркнула представитель банка.
По ее словам, франшиза может быть мощным инструментом для решения социальных проблем и улучшения социальной среды в целом.