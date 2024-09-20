https://ria.ru/20240920/zhenschiny-1973878642.html

Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России

Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России - РИА Новости, 20.09.2024

Подгузова отметила рост финансовой самостоятельности у женщин в России

В России сейчас можно наблюдать рост финансовой самостоятельности у женщин, а также их стремление улучшить свое финансовое положение, заявила старший... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T16:47

2024-09-20T16:47

2024-09-20T16:47

россия

вера подгузова

псб (банк псб)

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В России сейчас можно наблюдать рост финансовой самостоятельности у женщин, а также их стремление улучшить свое финансовое положение, заявила старший вице-президент-директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова. Заявление прозвучало на площадке Евразийского женского форума в рамках инвестиционного бранча "Инвестиции для женщин как залог финансовой стабильности в семье". Участники дискуссии обсудили экономические вызовы, с которыми сталкиваются женщины, рассмотрели, как сегодня меняется их финансовое поведение и как получение пассивного дохода, достижение финансовой свободы и стабильности влияют на успешное решение еще более масштабной задачи - построение семьи, рождение и воспитание детей. В числе ключевых тенденций Подгузова обратила внимание на рост финансовой и инвестиционной грамотности среди женщин, увеличение числа используемых инструментов инвестирования и их эффективное комбинирование, интерес к социальному инвестированию, активное использование цифровых платформ для получения дополнительного дохода, а также общий тренд на усиление роли женщины как в современном предпринимательстве, так и в управлении семейным бюджетом и финансовыми решениями. "Мы видим растущую финансовую самостоятельность женщин и их стремление к улучшению экономического положения и к финансовой стабильности. Поэтому мы стремимся привлечь как можно больше участниц нашего проекта "Женское лидерство в инвестициях", в том числе в регионах, где сегодня женщины реализуют яркие бизнес-проекты в самых разных отраслях экономики, способствуя повышению как инвестиционной привлекательности территорий, так и уровню жизни населения", – цитирует пресс-служба банка Подгузову. Она добавила, что цифровые технологии сделали инвестиции доступными и открыли новые финансовые возможности для женщин в любой точке страны. "Инвестиции и пассивный доход позволяют женщине эффективно справляться с жизненными вызовами", - добавила Подгузова. Спикер также отметила рост инвестиционной динамики среди женщин, усиление роли женщин в современном обществе и предпринимательстве на сессии "Франшиза как социально-экономическая инновация. Женский взгляд: от развития социального предпринимательства к развитию социальной сферы" в рамках форума. "Все, с чем мы сталкиваемся в повседневной жизни, - рестораны, кафе, салоны красоты, досуговые центры и не только – становится территорией женского предпринимательства. По итогам замера НАФИ (Национального агентства финансовых исследований – ред.) в 2023 году, Индекс женской предпринимательской активности в России составил 74 п. п. — это абсолютный максимум с 2015 года. Что немаловажно, у женщин всегда был и остается свой уникальный взгляд на социальную ответственность бизнеса, поэтому именно женщины часто рассматривают франшизы социального характера", – подчеркнула представитель банка. По ее словам, франшиза может быть мощным инструментом для решения социальных проблем и улучшения социальной среды в целом.

https://ria.ru/20240911/reyting-1972146692.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, вера подгузова, псб (банк псб)