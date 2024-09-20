https://ria.ru/20240920/zerno-1973789354.html
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
Украинские перерабатывающие заводы столкнулись с дефицитом продовольственной пшеницы, заявил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, его слова... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T11:32
2024-09-20T11:32
2024-09-20T12:52
экономика
украина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские перерабатывающие заводы столкнулись с дефицитом продовольственной пшеницы, заявил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, его слова приводит сайт об агробизнесе Latifundist.com. "У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия "гоняются" за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн", — сказал Рыбчинский. При этом, по его словам, на Украине действует постановление правительства, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки на складах.Как заявлял в августе президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, стоимость хлеба в стране вырастет за месяц на 10-20%. Он пояснил, что это связано с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут.По словам Дученко, если ситуация не изменится, то уже в сентябре Украина столкнется с дефицитом хлеба.
https://ria.ru/20240706/eksport-1957827080.html
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экономика, украина
На Украине заявили о критическом дефиците пшеницы
На Украине заявили, что запасов пшеницы едва ли хватит на месяц
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Украинские перерабатывающие заводы столкнулись с дефицитом продовольственной пшеницы, заявил директор союза "Мукомолы Украины" Родион Рыбчинский, его слова приводит сайт об агробизнесе Latifundist.com.
"У нас зерна на многих предприятиях меньше, чем на месяц. Сегодня предприятия "гоняются" за автомобильными партиями пшеницы. Предприятия, которые перерабатывают сотню тонн в сутки, гоняются за объемом в 20-30 тонн", — сказал Рыбчинский.
При этом, по его словам, на Украине действует постановление правительства, обязывающее мукомольные предприятия иметь двухмесячный запас муки на складах.
Как заявлял в августе президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко, стоимость хлеба в стране вырастет за месяц на 10-20%. Он пояснил, что это связано с повышением стоимости электроэнергии, при этом зерно и мука дешеветь не будут.
По словам Дученко, если ситуация не изменится, то уже в сентябре Украина столкнется с дефицитом хлеба.