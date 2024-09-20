https://ria.ru/20240920/zemletryasenie-1973754701.html

В Кемеровской области произошло землетрясение

В Кемеровской области произошло землетрясение - РИА Новости, 20.09.2024

В Кемеровской области произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает ГУМЧС по региону... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T08:22

2024-09-20T08:22

2024-09-20T08:23

происшествия

таштагольский район

кемеровская область

таштагол

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает ГУМЧС по региону на сайте. "Сегодня, 20 сентября 2024 года, в 00.01 минуту (20.01 мск 19 сентября) было зарегистрировано сейсмособытие в Таштагольском муниципальном районе, магнитудой 4,3. Для обследований территорий, находящихся в 50 километровой зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп", - говорится в сообщении. По данным главка МЧС, специалисты провели обследование всех социально-значимых объектов, разрушений нет. "Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме", - отметили в ведомстве. Местные Telegram-каналы публикуют фото и видеокадры очевидцев, которые сообщают, что в результате землетрясения в некоторых домах облетела штукатурка, а в магазинах с полок попадали бутылки. Между тем, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда основного толчка землетрясения составила 4,6. Оно произошло в районе хребта Бийская грива в 19 километрах к северу от населенного пункта Таштагол.

https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html

таштагольский район

кемеровская область

таштагол

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происшествия, таштагольский район, кемеровская область, таштагол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)