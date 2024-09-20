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В Кемеровской области произошло землетрясение - РИА Новости, 20.09.2024
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08:22 20.09.2024 (обновлено: 08:23 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zemletryasenie-1973754701.html
В Кемеровской области произошло землетрясение
В Кемеровской области произошло землетрясение - РИА Новости, 20.09.2024
В Кемеровской области произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает ГУМЧС по региону... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T08:22
2024-09-20T08:23
происшествия
таштагольский район
кемеровская область
таштагол
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает ГУМЧС по региону на сайте. "Сегодня, 20 сентября 2024 года, в 00.01 минуту (20.01 мск 19 сентября) было зарегистрировано сейсмособытие в Таштагольском муниципальном районе, магнитудой 4,3. Для обследований территорий, находящихся в 50 километровой зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп", - говорится в сообщении. По данным главка МЧС, специалисты провели обследование всех социально-значимых объектов, разрушений нет. "Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме", - отметили в ведомстве. Местные Telegram-каналы публикуют фото и видеокадры очевидцев, которые сообщают, что в результате землетрясения в некоторых домах облетела штукатурка, а в магазинах с полок попадали бутылки. Между тем, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда основного толчка землетрясения составила 4,6. Оно произошло в районе хребта Бийская грива в 19 километрах к северу от населенного пункта Таштагол.
https://ria.ru/20240905/zemletryasenie-1970692465.html
таштагольский район
кемеровская область
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происшествия, таштагольский район, кемеровская область, таштагол, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Таштагольский район, Кемеровская область, Таштагол, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Кемеровской области произошло землетрясение

В Кемеровской области произошло землетрясение магнитудой 4,3

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 20 сен – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,3 зарегистрировано в Таштагольском районе Кемеровской области, разрушений социально-значимых объектов нет, сообщает ГУМЧС по региону на сайте.
"Сегодня, 20 сентября 2024 года, в 00.01 минуту (20.01 мск 19 сентября) было зарегистрировано сейсмособытие в Таштагольском муниципальном районе, магнитудой 4,3. Для обследований территорий, находящихся в 50 километровой зоне от эпицентра, была организована работа трех оперативных групп", - говорится в сообщении.
По данным главка МЧС, специалисты провели обследование всех социально-значимых объектов, разрушений нет.
"Проводится обследование жилого сектора. Движение по автомобильным и железным дорогам не нарушалось. Все системы функционируют в штатном режиме", - отметили в ведомстве. Местные Telegram-каналы публикуют фото и видеокадры очевидцев, которые сообщают, что в результате землетрясения в некоторых домах облетела штукатурка, а в магазинах с полок попадали бутылки.
Между тем, по данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, магнитуда основного толчка землетрясения составила 4,6. Оно произошло в районе хребта Бийская грива в 19 километрах к северу от населенного пункта Таштагол.
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ПроисшествияТаштагольский районКемеровская областьТаштаголМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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