https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта - РИА Новости, 20.09.2024

Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта

В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:50

2024-09-20T18:50

2024-09-20T19:03

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. В украинском конфликте нужно поставить точку уже в 2024 году, заявил Владимир Зеленский, его слова приводит украинское издание "Страна.ua"."Мы заинтересованы в мире: мы должны максимально усилить Украину, чтобы уже в этом году организовать второй саммит, который сможет поставить точку", — сказал он.В сентябре на ВЭФ Владимир Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Первая конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Совместное коммюнике по итогам конференции призывает вернуть Киеву контроль над Запорожской АЭС, а также содержит призывы к свободному передвижению по Черному и Азовскому морям, к обмену и освобождению всех военнопленных. В документе говорится и о необходимости диалога между всеми сторонами для прекращения конфликта. На саммите в Швейцарии Индия, наряду с Бразилией, Мексикой, ЮАР, Арменией, Саудовской Аравией и Таиландом не подписала совместное коммюнике.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html

https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html

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