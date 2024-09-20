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"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 20.09.2024 (обновлено: 17:37 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
верховная рада украины
владимир зеленский
скотт риттер
донбасс
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове", — отметил он.По словам отставного военного, глава киевского режима начал агрессивную политику против русскоязычного населения Донбасса, а впоследствии нарушил все договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Экс-разведчик добавил, что Западу давно пора найти нового президента Украины."Зеленский — дурак, безумный дурак", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html
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в мире, украина, киев, верховная рада украины, владимир зеленский, скотт риттер, донбасс, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Донбасс, Владимир Путин
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский

Риттер: Зеленский еще не понимает, что погубит себя и Киев

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове", — отметил он.
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По словам отставного военного, глава киевского режима начал агрессивную политику против русскоязычного населения Донбасса, а впоследствии нарушил все договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Экс-разведчик добавил, что Западу давно пора найти нового президента Украины.
"Зеленский — дурак, безумный дурак", — резюмировал Риттер.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.
Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийСкотт РиттерДонбассВладимир Путин
 
 
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