https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973890974.html

"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский

"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024

"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский

Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:25

2024-09-20T17:25

2024-09-20T17:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

верховная рада украины

владимир зеленский

скотт риттер

донбасс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972155486_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_95e7e90680f263b02ca2e756fb745003.jpg

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове", — отметил он.По словам отставного военного, глава киевского режима начал агрессивную политику против русскоязычного населения Донбасса, а впоследствии нарушил все договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Экс-разведчик добавил, что Западу давно пора найти нового президента Украины."Зеленский — дурак, безумный дурак", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.

https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html

https://ria.ru/20240920/donbass-1973849995.html

украина

киев

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, верховная рада украины, владимир зеленский, скотт риттер, донбасс, владимир путин