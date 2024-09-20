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"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский - РИА Новости, 20.09.2024
"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:25
2024-09-20T17:37
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Владимир Зеленский не осознает, что довел страну до критического состояния, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зеленский не понимает, что он умрет, все его правительство умрет и город Киев погибнет, это не укладывается у него в голове", — отметил он.По словам отставного военного, глава киевского режима начал агрессивную политику против русскоязычного населения Донбасса, а впоследствии нарушил все договоренности, достигнутые в рамках Минских соглашений. Экс-разведчик добавил, что Западу давно пора найти нового президента Украины."Зеленский — дурак, безумный дурак", — резюмировал Риттер.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта, а инаугурация новоизбранного главы государства — в мае. Голосование отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Глава киевского режима заявлял, что выборы сейчас не ко времени, призывая поставить в этом вопросе точку.Как отмечал Владимир Путин, легитимность Зеленского нельзя восстановить никакими ухищрениями. По его словам, единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер.
https://ria.ru/20240920/spetsoperatsiya-1973872128.html
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"Киев погибнет". Стало известно, что устроил Зеленский
Риттер: Зеленский еще не понимает, что погубит себя и Киев