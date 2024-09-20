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Гладков рассказал о работе белгородского завода, производящего белки - РИА Новости, 20.09.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:39 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/zavod-1973858266.html
Гладков рассказал о работе белгородского завода, производящего белки
Гладков рассказал о работе белгородского завода, производящего белки - РИА Новости, 20.09.2024
Гладков рассказал о работе белгородского завода, производящего белки
Завод компании "ЭФКО" по производству функциональных белков и пищевых волокон в Алексеевке Белгородской области, который начал работу весной, выпустил уже... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:39
2024-09-20T15:39
белгородская область
алексеевка
вячеслав гладков
завод
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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Завод компании "ЭФКО" по производству функциональных белков и пищевых волокон в Алексеевке Белгородской области, который начал работу весной, выпустил уже порядка 200 тонн продукции, что позволяет значительно заместить импортную продукцию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Несмотря на непростую оперативную обстановку, продолжаем развитие нашей области. В этом году открыли в Алексеевке завод компании "ЭФКО" по производству функциональных белков и растительных волокон. Уже выпущено порядка 200 тонн продукции", - рассказал он. Гладков пояснил, что раньше эта продукция, которая используется в мясоперерабатывающей и кондитерской отрасли, полностью поставлялась из-за рубежа. Теперь в рамках импортозамещения в регионе работает завод, в 2025 году он выйдет на плановую мощность в 5 тысяч тонн продукции. "Уверен, что с такой же эффективностью будут работать все инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, на нашей Белгородчине", – подчеркнул Гладков. По информации регионального правительства, за последние два года ГК "ЭФКО" проинвестировала в развитие своих производств и на реализацию новых инвестпроектов на территории Белгородской области порядка 5 миллиардов рублей. Так, весной в Алексеевском городском округе открыли завод по производству "еды будущего". Технологию производства новой продукции разработали в белгородском инновационном центре совместно с российскими учеными. На предприятии создано 130 рабочих мест. За полгода был налажен выпуск продукции – функциональных белков и растительных волокон. И если раньше большая часть этих ингредиентов (соевых изолятов и растительной клетчатки) для мясоперерабатывающей и кондитерской промышленности привозилась из-за границы, то скоро отечественный экологически чистый продукт сможет полностью заменить такую необходимость, считают в правительстве региона.
https://ria.ru/20240917/platezhi-1973217483.html
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алексеевка, вячеслав гладков, завод
Белгородская область, Алексеевка, Вячеслав Гладков, Завод

Гладков рассказал о работе белгородского завода, производящего белки

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
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БЕЛГОРОД, 20 сен – РИА Новости. Завод компании "ЭФКО" по производству функциональных белков и пищевых волокон в Алексеевке Белгородской области, который начал работу весной, выпустил уже порядка 200 тонн продукции, что позволяет значительно заместить импортную продукцию, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Несмотря на непростую оперативную обстановку, продолжаем развитие нашей области. В этом году открыли в Алексеевке завод компании "ЭФКО" по производству функциональных белков и растительных волокон. Уже выпущено порядка 200 тонн продукции", - рассказал он.
Гладков пояснил, что раньше эта продукция, которая используется в мясоперерабатывающей и кондитерской отрасли, полностью поставлялась из-за рубежа. Теперь в рамках импортозамещения в регионе работает завод, в 2025 году он выйдет на плановую мощность в 5 тысяч тонн продукции.
"Уверен, что с такой же эффективностью будут работать все инвестиционные проекты, которые реализуются у нас, на нашей Белгородчине", – подчеркнул Гладков.
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По информации регионального правительства, за последние два года ГК "ЭФКО" проинвестировала в развитие своих производств и на реализацию новых инвестпроектов на территории Белгородской области порядка 5 миллиардов рублей. Так, весной в Алексеевском городском округе открыли завод по производству "еды будущего". Технологию производства новой продукции разработали в белгородском инновационном центре совместно с российскими учеными.
На предприятии создано 130 рабочих мест. За полгода был налажен выпуск продукции – функциональных белков и растительных волокон. И если раньше большая часть этих ингредиентов (соевых изолятов и растительной клетчатки) для мясоперерабатывающей и кондитерской промышленности привозилась из-за границы, то скоро отечественный экологически чистый продукт сможет полностью заменить такую необходимость, считают в правительстве региона.
 
Белгородская областьАлексеевкаВячеслав ГладковЗавод
 
 
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