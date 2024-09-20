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"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы - РИА Новости, 20.09.2024
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал ужасающей возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:25
2024-09-20T18:25
2024-09-20T22:46
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал ужасающей возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала.Журналист напомнил о том, что еще в середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире термоядерную "Царь-бомбу"."Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает", — написал он.Как отметил Боуз, на сегодняшний день Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на Земле.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
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"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы
Боуз предупредил об угрозе использования легендарного ядерного оружия