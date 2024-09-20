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"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы - РИА Новости, 20.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:25 20.09.2024 (обновлено: 22:46 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zapad-1973907449.html
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы - РИА Новости, 20.09.2024
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы
Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал ужасающей возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:25
2024-09-20T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
нато
сша
ирландия
россия
украина
сергей лавров
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал ужасающей возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала.Журналист напомнил о том, что еще в середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире термоядерную "Царь-бомбу"."Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает", — написал он.Как отметил Боуз, на сегодняшний день Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на Земле.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
https://ria.ru/20240920/vsu-1973877539.html
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в мире, нато, сша, ирландия, россия, украина, сергей лавров, владимир путин, земля
Специальная военная операция на Украине, В мире, НАТО, США, Ирландия, Россия, Украина, Сергей Лавров, Владимир Путин, Земля
"Царь-бомба": на Западе забили тревогу из-за смертельной угрозы

Боуз предупредил об угрозе использования легендарного ядерного оружия

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X назвал ужасающей возможность глобальной ядерной войны из-за наличия у России передового арсенала.
Журналист напомнил о том, что еще в середине прошлого столетия Советский Союз испытал самую мощную в мире термоядерную "Царь-бомбу".
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"Мысль о том, что западные политики рассматривают даже отдаленную перспективу эскалации конфликта с Россией, который, как бы маловероятно это ни было, может закончиться применением этого оружия, абсолютно ужасает", — написал он.
Как отметил Боуз, на сегодняшний день Россия обладает крупнейшим и самым передовым ядерным арсеналом на Земле.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.
В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.
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