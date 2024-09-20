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ВСУ повредили дроном трансформатор, питающий инфраструктуру ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2024
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19:22 20.09.2024 (обновлено: 20:25 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/zaes-1973916989.html
ВСУ повредили дроном трансформатор, питающий инфраструктуру ЗАЭС
ВСУ повредили дроном трансформатор, питающий инфраструктуру ЗАЭС - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ повредили дроном трансформатор, питающий инфраструктуру ЗАЭС
ВСУ вновь атаковали дроном город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, выведя из строя трансформатор подстанции "Заря", сообщила пресс-служба ЗАЭС в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:22
2024-09-20T20:25
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
энергодар
запорожская аэс
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. ВСУ вновь атаковали дроном город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, выведя из строя трансформатор подстанции "Заря", сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале."Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", — говорится в публикации.Сотрудники станции обеспечили безопасную работу, задействовали резервную схему питания объектов инфраструктуры АЭС.Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон не превышает природных значений.Ранее сегодня под украинским ударом оказалась гражданская инфраструктура Энергодара, жители не пострадали.В минувшую среду ВСУ атаковали город более чем десятью дронами. Повреждения получил газопровод. Как заявлял глава городской администрации Эдуард Сеновоз, атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара стали системными, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ используют практически весь арсенал артиллерии и беспилотных средств, в основном это FPV-дроны.Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
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вооруженные силы украины, энергодар, запорожская аэс, россия, происшествия
Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Энергодар, Запорожская АЭС, Россия, Происшествия
ВСУ повредили дроном трансформатор, питающий инфраструктуру ЗАЭС

ВСУ повредили дроном трансформатор на подстанции "Заря" в Энергодаре

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкЭнергоблок Запорожской АЭС
Энергоблок Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Энергоблок Запорожской АЭС. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. ВСУ вновь атаковали дроном город — спутник Запорожской АЭС Энергодар, выведя из строя трансформатор подстанции "Заря", сообщила пресс-служба ЗАЭС в Telegram-канале.
"Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС", — говорится в публикации.
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Сотрудники станции обеспечили безопасную работу, задействовали резервную схему питания объектов инфраструктуры АЭС.
Все параметры безопасности находятся под контролем. Радиационный фон не превышает природных значений.
Ранее сегодня под украинским ударом оказалась гражданская инфраструктура Энергодара, жители не пострадали.
В минувшую среду ВСУ атаковали город более чем десятью дронами. Повреждения получил газопровод. Как заявлял глава городской администрации Эдуард Сеновоз, атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара стали системными, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС. По его словам, ВСУ используют практически весь арсенал артиллерии и беспилотных средств, в основном это FPV-дроны.
Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В октябре 2022 года атомная станция перешла под контроль России.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныЭнергодарЗапорожская АЭСРоссияПроисшествия
 
 
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