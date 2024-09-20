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Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии - РИА Новости, 20.09.2024
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Республика Саха (Якутия)
 
17:29 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/yakutiya-1973892853.html
Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии
Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии - РИА Новости, 20.09.2024
Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии
Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского научного центра СО РАН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:29
2024-09-20T17:29
республика саха (якутия)
арктика
михаил лебедев
владимир путин
российская академия наук
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ЯКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского научного центра СО РАН. "В Якутске начал работу второй Арктический конгресс "Арктика – территория стратегических научных исследований". В течение трех дней в нем примут участие свыше 250 ученых из более чем 10 регионов Российской Федерации. Конгресс собрал известных ученых, руководителей научных центров, представителей федеральных и региональных органов власти, крупных индустриальных и промышленных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевых экспертов, представителей научных и образовательных организаций. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, празднования 300-летия Российской академии наук и 75-летия Якутского научного центра СО РАН", - рассказали в пресс-службе. Вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко отметил, что Арктическая зона России в последнее время имеет особое значение для государственной политики. Президентом страны Владимиром Путиным утверждены указы о стратегии устойчивого развития арктической зоны и обеспечении геополитических интересов. "В Республике Саха (Якутия) примерно четыре территории Франции - арктическая зона. Она достаточно слабо изучена, много проблем с освоением ресурсов, со строительством, изменением климата, обеспечением работы Северного морского пути. Сообща решать эти проблемы будет гораздо эффективнее и менее затратно. Сотрудничество даст синергетический эффект для развития Арктики", - сказал он. Генеральный директор федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" Михаил Лебедев сообщил РИА Новости, что работа конгресса напрямую связана с подготовкой государственной программы по развитию российской Арктики. "Это творческий этап. Много согласований на уровне правительства Российской Федерации, президиума Российской академии наук, министерства науки и высшего образования. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул он. По информации организаторов, с пятницы по воскресенье состоятся проектные сессии по комплексному изучению и разработке научно обоснованных решений по обеспечению баланса интересов промышленного освоения, сохранению экологической устойчивости, традиционных видов деятельности и культур коренных народов, повышению качества жизни, сохранения здоровья населения и другим темам. Также пройдет круглый стол памяти члена-корреспондента РАН Никиты Соломонова. Кроме того, состоится IV выездное итоговое заседание по обсуждению программы междисциплинарных исследований в Арктической зоне страны.
https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html
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арктика, михаил лебедев, владимир путин, российская академия наук
Республика Саха (Якутия), Арктика, Михаил Лебедев, Владимир Путин, Российская академия наук

Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии

© Фото : ФИЦ "ЯНЦ СО РАН"/TelegramВторой Арктический конгресс "Арктика – территория стратегических научных исследований"
Второй Арктический конгресс Арктика – территория стратегических научных исследований - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : ФИЦ "ЯНЦ СО РАН"/Telegram
Второй Арктический конгресс "Арктика – территория стратегических научных исследований"
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ЯКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского научного центра СО РАН.
"В Якутске начал работу второй Арктический конгресс "Арктика – территория стратегических научных исследований". В течение трех дней в нем примут участие свыше 250 ученых из более чем 10 регионов Российской Федерации. Конгресс собрал известных ученых, руководителей научных центров, представителей федеральных и региональных органов власти, крупных индустриальных и промышленных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевых экспертов, представителей научных и образовательных организаций. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, празднования 300-летия Российской академии наук и 75-летия Якутского научного центра СО РАН", - рассказали в пресс-службе.
Вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко отметил, что Арктическая зона России в последнее время имеет особое значение для государственной политики. Президентом страны Владимиром Путиным утверждены указы о стратегии устойчивого развития арктической зоны и обеспечении геополитических интересов.
"В Республике Саха (Якутия) примерно четыре территории Франции - арктическая зона. Она достаточно слабо изучена, много проблем с освоением ресурсов, со строительством, изменением климата, обеспечением работы Северного морского пути. Сообща решать эти проблемы будет гораздо эффективнее и менее затратно. Сотрудничество даст синергетический эффект для развития Арктики", - сказал он.
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Генеральный директор федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" Михаил Лебедев сообщил РИА Новости, что работа конгресса напрямую связана с подготовкой государственной программы по развитию российской Арктики.
"Это творческий этап. Много согласований на уровне правительства Российской Федерации, президиума Российской академии наук, министерства науки и высшего образования. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул он.
По информации организаторов, с пятницы по воскресенье состоятся проектные сессии по комплексному изучению и разработке научно обоснованных решений по обеспечению баланса интересов промышленного освоения, сохранению экологической устойчивости, традиционных видов деятельности и культур коренных народов, повышению качества жизни, сохранения здоровья населения и другим темам. Также пройдет круглый стол памяти члена-корреспондента РАН Никиты Соломонова. Кроме того, состоится IV выездное итоговое заседание по обсуждению программы междисциплинарных исследований в Арктической зоне страны.
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Республика Саха (Якутия)АрктикаМихаил ЛебедевВладимир ПутинРоссийская академия наук
 
 
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