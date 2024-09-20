https://ria.ru/20240920/yakutiya-1973892853.html

Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии

Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии - РИА Новости, 20.09.2024

Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии

Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского научного центра СО РАН. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:29

2024-09-20T17:29

2024-09-20T17:29

республика саха (якутия)

арктика

михаил лебедев

владимир путин

российская академия наук

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ЯКУТСК, 20 сен - РИА Новости. Свыше 250 участников собрал II Арктический конгресс в Якутии, сообщили РИА Новости в пресс-службе Якутского научного центра СО РАН. "В Якутске начал работу второй Арктический конгресс "Арктика – территория стратегических научных исследований". В течение трех дней в нем примут участие свыше 250 ученых из более чем 10 регионов Российской Федерации. Конгресс собрал известных ученых, руководителей научных центров, представителей федеральных и региональных органов власти, крупных индустриальных и промышленных компаний, осуществляющих деятельность в Арктике, отраслевых экспертов, представителей научных и образовательных организаций. Мероприятие проходит в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ, празднования 300-летия Российской академии наук и 75-летия Якутского научного центра СО РАН", - рассказали в пресс-службе. Вице-президент Российской академии наук Владислав Панченко отметил, что Арктическая зона России в последнее время имеет особое значение для государственной политики. Президентом страны Владимиром Путиным утверждены указы о стратегии устойчивого развития арктической зоны и обеспечении геополитических интересов. "В Республике Саха (Якутия) примерно четыре территории Франции - арктическая зона. Она достаточно слабо изучена, много проблем с освоением ресурсов, со строительством, изменением климата, обеспечением работы Северного морского пути. Сообща решать эти проблемы будет гораздо эффективнее и менее затратно. Сотрудничество даст синергетический эффект для развития Арктики", - сказал он. Генеральный директор федерального исследовательского центра "Якутский научный центр СО РАН" Михаил Лебедев сообщил РИА Новости, что работа конгресса напрямую связана с подготовкой государственной программы по развитию российской Арктики. "Это творческий этап. Много согласований на уровне правительства Российской Федерации, президиума Российской академии наук, министерства науки и высшего образования. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул он. По информации организаторов, с пятницы по воскресенье состоятся проектные сессии по комплексному изучению и разработке научно обоснованных решений по обеспечению баланса интересов промышленного освоения, сохранению экологической устойчивости, традиционных видов деятельности и культур коренных народов, повышению качества жизни, сохранения здоровья населения и другим темам. Также пройдет круглый стол памяти члена-корреспондента РАН Никиты Соломонова. Кроме того, состоится IV выездное итоговое заседание по обсуждению программы междисциплинарных исследований в Арктической зоне страны.

https://ria.ru/20240912/nikolaev-1972208654.html

https://ria.ru/20240912/jakutija-1972212094.html

арктика

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

арктика, михаил лебедев, владимир путин, российская академия наук