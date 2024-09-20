https://ria.ru/20240920/wildberries-1973918896.html

Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024

Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T19:37

2024-09-20T19:37

2024-09-20T19:55

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МОСКВА, 21 сен- РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов М.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.Аналогичные наказания назначили фигурантам по фамилии Кодзоев, Ведзижев, однофамильцу Чапанова и двум Цикиевым. Являются ли они родственниками, не уточняется.

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