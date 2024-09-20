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Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
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19:37 20.09.2024 (обновлено: 19:55 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973918896.html
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:37
2024-09-20T19:55
происшествия
москва
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
россия
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МОСКВА, 21 сен- РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов М.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.Аналогичные наказания назначили фигурантам по фамилии Кодзоев, Ведзижев, однофамильцу Чапанова и двум Цикиевым. Являются ли они родственниками, не уточняется.
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происшествия, москва, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , россия
Происшествия, Москва, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries

Шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries получили по 15 суток

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 21 сен- РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов М.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.
Аналогичные наказания назначили фигурантам по фамилии Кодзоев, Ведзижев, однофамильцу Чапанова и двум Цикиевым. Являются ли они родственниками, не уточняется.
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