https://ria.ru/20240920/wildberries-1973918896.html
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T19:37
2024-09-20T19:37
2024-09-20T19:55
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стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 21 сен- РИА Новости. Тверской суд Москвы назначил по 15 суток административного ареста шестерым участникам конфликта со стрельбой в офисе Wildberries, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов М.Л. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказали в суде.Аналогичные наказания назначили фигурантам по фамилии Кодзоев, Ведзижев, однофамильцу Чапанова и двум Цикиевым. Являются ли они родственниками, не уточняется.
https://ria.ru/20240919/wildberries-1973687732.html
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происшествия, москва, wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , россия
Происшествия, Москва, Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Россия
Суд арестовал еще шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Шесть фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries получили по 15 суток