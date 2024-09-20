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Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
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18:43 20.09.2024 (обновлено: 19:15 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973909464.html
Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries
Басманный районный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:43
2024-09-20T19:15
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
москва
владислав бакальчук
татьяна бакальчук
следственный комитет россии (ск рф)
россия
wildberries
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.Накануне шестерых фигурантов отправили в СИЗО до 18 ноября, а сегодня — еще 14.Рассмотрение ходатайств об арестах продолжается, в суд их поступило более 20. Заседания проходят в закрытом режиме.В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.В четверг утром Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973904758.html
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происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве , москва, владислав бакальчук, татьяна бакальчук, следственный комитет россии (ск рф), россия, wildberries
Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Москва, Владислав Бакальчук, Татьяна Бакальчук, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Wildberries
Суд арестовал 20 фигурантов по делу о перестрелке у офиса Wildberries

В Москве суд арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries

© РИА Новости / Антон Вылекжанин | Перейти в медиабанкПолицейские у офиса Wildberries в Москве
Полицейские у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Антон Вылекжанин
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Полицейские у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал 20 обвиняемых по делу о перестрелке у офиса Wildberries, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
Накануне шестерых фигурантов отправили в СИЗО до 18 ноября, а сегодня — еще 14.
Перестрелка в офисе компании Wildberries - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Появились первые кадры перестрелки внутри офиса Wildberries
18 сентября, 15:55
Рассмотрение ходатайств об арестах продолжается, в суд их поступило более 20. Заседания проходят в закрытом режиме.
В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.
В четверг утром Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.
Владислав Бакальчук - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В доме Бакальчука проводят обыски
Вчера, 18:06
 
ПроисшествияСтрельба у офиса Wildberries в МосквеМоскваВладислав БакальчукТатьяна БакальчукСледственный комитет России (СК РФ)РоссияWildberries
 
 
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