https://ria.ru/20240920/wildberries-1973904758.html

В доме Бакальчука проводят обыски

В доме Бакальчука проводят обыски - РИА Новости, 20.09.2024

В доме Бакальчука проводят обыски

По месту жительства Владислава Бакальчука проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T18:06

2024-09-20T18:06

2024-09-20T18:39

владислав бакальчук

происшествия

россия

москва

wildberries

следственный комитет россии (ск рф)

стрельба у офиса wildberries в москве

татьяна бакальчук

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По месту жительства Владислава Бакальчука проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Проводятся обыски по месту проживания задержанного", — сказал собеседник агентства.В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.В четверг утром Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.По последним данным, по делу арестовали 12 человек, еще двоих суд отправил в изолятор за неповиновение полиции.

https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html

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