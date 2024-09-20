https://ria.ru/20240920/wildberries-1973904758.html
В доме Бакальчука проводят обыски
В доме Бакальчука проводят обыски - РИА Новости, 20.09.2024
В доме Бакальчука проводят обыски
По месту жительства Владислава Бакальчука проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T18:06
2024-09-20T18:06
2024-09-20T18:39
владислав бакальчук
происшествия
россия
москва
wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
стрельба у офиса wildberries в москве
татьяна бакальчук
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. По месту жительства Владислава Бакальчука проходят обыски, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Проводятся обыски по месту проживания задержанного", — сказал собеседник агентства.В офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, в среду произошла стрельба. По данным Следственного комитета России, пострадали семеро, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Татьяна Бакальчук заявила, что "группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попыталась захватить офисы Wildberries в Москве". При этом она опровергла утверждение мужа о том, что он приехал на переговоры, и назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.В четверг утром Бакальчуку предъявили обвинение по четырем статьям УК: "Убийство", "Покушение на убийство", "Покушение на сотрудника правоохранительных органов", "Самоуправство". Как сообщили его адвокаты, фигуранта задержали на 48 часов.По последним данным, по делу арестовали 12 человек, еще двоих суд отправил в изолятор за неповиновение полиции.
https://ria.ru/20240918/wildberries-1973439205.html
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владислав бакальчук, происшествия, россия, москва, wildberries, следственный комитет россии (ск рф), стрельба у офиса wildberries в москве , татьяна бакальчук
Владислав Бакальчук, Происшествия, Россия, Москва, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ), Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Татьяна Бакальчук
В доме Бакальчука проводят обыски
По месту жительства задержанного Владислава Бакальчука проходят обыски