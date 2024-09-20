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СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
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15:33 20.09.2024 (обновлено: 15:39 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/wildberries-1973855565.html
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:33
2024-09-20T15:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
wildberries
стрельба у офиса wildberries в москве
москва
россия
владислав бакальчук
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - заявили агентству в суде.Там уточнили, что ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://rsport.ria.ru/20240920/wildberries-1973850998.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , москва, россия, владислав бакальчук
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Москва, Россия, Владислав Бакальчук
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

СК просит арестовать более 20 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сотрудники ОМОНа у офиса Wildberries в Москве
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - заявили агентству в суде.
Там уточнили, что ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.
Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
Боец смешанных единоборств Умар Чичаев, обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, на заседании Басманного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
По делу о перестрелке у офиса Wildberries требуют арестовать бойца MMA
Вчера, 15:15
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)WildberriesСтрельба у офиса Wildberries в МосквеМоскваРоссияВладислав Бакальчук
 
 
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