https://ria.ru/20240920/wildberries-1973855565.html
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:33
2024-09-20T15:33
2024-09-20T15:39
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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стрельба у офиса wildberries в москве
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владислав бакальчук
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - заявили агентству в суде.Там уточнили, что ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.
https://rsport.ria.ru/20240920/wildberries-1973850998.html
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , москва, россия, владислав бакальчук
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Wildberries, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Москва, Россия, Владислав Бакальчук
СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries
СК просит арестовать более 20 участников стрельбы у офиса Wildberries в Москве