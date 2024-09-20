https://ria.ru/20240920/wildberries-1973855565.html

СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024

СК попросил арестовать более 20 участников перестрелки у офиса Wildberries

Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:33

2024-09-20T15:33

2024-09-20T15:39

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

wildberries

стрельба у офиса wildberries в москве

москва

россия

владислав бакальчук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973427872_0:239:3069:1965_1920x0_80_0_0_a272a6dd7e9dbd4bc7cff713018c5212.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Следствие просит арестовать новых фигурантов дела о перестрелке возле офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."Мы получили материалы на более чем двадцати человек", - заявили агентству в суде.Там уточнили, что ходатайства об аресте Владислава Бакальчука среди них нет.Накануне суд арестовал шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.

https://rsport.ria.ru/20240920/wildberries-1973850998.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), wildberries, стрельба у офиса wildberries в москве , москва, россия, владислав бакальчук