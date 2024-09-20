https://ria.ru/20240920/wildberries-1973851562.html
Суд арестовал одного из фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал одного из фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries - РИА Новости, 20.09.2024
Суд арестовал одного из фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за неповиновение полиции одного из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:19
2024-09-20T15:19
2024-09-20T15:29
происшествия
стрельба у офиса wildberries в москве
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wildberries
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Тверской суд Москвы арестовал на 15 суток за неповиновение полиции одного из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов А.И. признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток", - сказал собеседник агентства.В среду в офисе Wildberries, расположенном в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. По данным СК РФ, пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, два человека погибли.Накануне суд отправил в СИЗО шестерых обвиняемых до 18 ноября. Всего, как сообщил РИА Новости один из участников процесса, по делу были задержаны и допрошены 27 человек.
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происшествия, стрельба у офиса wildberries в москве , москва, россия, wildberries, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Стрельба у офиса Wildberries в Москве , Москва, Россия, Wildberries, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд арестовал одного из фигурантов дела о перестрелке у офиса Wildberries
Суд арестовал на 15 суток одного из фигурантов дела о перестрелке у офиса WB