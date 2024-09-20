https://ria.ru/20240920/vzryvy-1973748643.html

В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в городе Хмельницкий на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщают телеканалы "Общественное" и ТСН. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T06:07

2024-09-20T06:07

2024-09-20T06:07

специальная военная операция на украине

хмельницкий (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Хмельницкий на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщают телеканалы "Общественное" и ТСН. "В Хмельницком слышали звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Приблизительно через полчаса телеканал ТСН сообщил о повторном взрыве в Хмельницком. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Хмельницкой, а также Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областях Украины. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях, Днепропетровске, Ровно и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240919/kiev-1973732548.html

https://ria.ru/20240920/smi-1973745453.html

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