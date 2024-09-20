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В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:07 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/vzryvy-1973748643.html
В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прозвучали в городе Хмельницкий на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщают телеканалы "Общественное" и ТСН. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T06:07
2024-09-20T06:07
специальная военная операция на украине
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
украина
сумская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Хмельницкий на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщают телеканалы "Общественное" и ТСН. "В Хмельницком слышали звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале. Приблизительно через полчаса телеканал ТСН сообщил о повторном взрыве в Хмельницком. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Хмельницкой, а также Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областях Украины. Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях, Днепропетровске, Ровно и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240919/kiev-1973732548.html
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хмельницкий (город), вооруженные силы украины, украина, сумская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Хмельницком прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Общественное" и ТСН: в Хмельницком на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© ДСНС УкраїниСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© ДСНС України
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Хмельницкий на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщают телеканалы "Общественное" и ТСН.
"В Хмельницком слышали звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного" в Telegram-канале.
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
В Киевской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Вчера, 23:11
Приблизительно через полчаса телеканал ТСН сообщил о повторном взрыве в Хмельницком.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги звучит в Хмельницкой, а также Ровненской, Тернопольской, Харьковской и Сумской областях Украины.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрывах в Киевской, Львовской, Черкасской и Житомирской областях, Днепропетровске, Ровно и подконтрольных ВСУ Красноармейске и Запорожье.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
В Киевской области прогремели новые взрывы, сообщили СМИ
04:22
 
Специальная военная операция на УкраинеХмельницкий (город)Вооруженные силы УкраиныУкраинаСумская областьВооруженные силы РФВ мире
 
 
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