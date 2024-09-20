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ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска в атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:47
2024-09-20T20:47
2024-09-20T20:47
специальная военная операция на украине
горловка
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происшествия
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ДОНЕЦК, 20 сен - РИА Новости. Украинские войска в атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 20.25 - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): БПЛА-камикадзе", - говорится в сообщении ведомства. Кроме того, ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240902/vsu-1970066813.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали центр Горловки при помощи беспилотника-камикадзе