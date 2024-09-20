Рейтинг@Mail.ru
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:26 20.09.2024 (обновлено: 10:45 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/vsu-1973775559.html
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова - РИА Новости, 20.09.2024
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге, комментируя доклад минобороны США. РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T10:26
2024-09-20T10:45
в мире
россия
украина
мария захарова
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
российский красный крест
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_710a271ce47666eea6fa4a2f8618ee21.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге, комментируя доклад минобороны США. Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека. "Если в этом признается Пентагон, то можете представить, чем на самом деле занимались инструкторы или помощники пентагоновские... Зачем нужно было ждать этого доклада, непонятно, потому что о нарушении прав человека на Украине не знает только безумный", - заявила Захарова.Захарова констатировала, что в докладе не говорится, о каком подразделении идет речь. "Это и не важно - ВСУ давно превратились в нацистскую армию, которая совершает чудовищные преступления против мирного населения", - добавила она. Она отметила, что нацистская символика и лозунги боевиков ВСУ задокументированы в западных СМИ и многочисленных видео. "Есть данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - добавила она со ссылкой на материалы Российского Красного Креста.
https://ria.ru/20240912/mid-1972342645.html
https://ria.ru/20240919/plennyy-1973548701.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/09/1777312973_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_d3aad415871bb940083bd1c6d6ec2adb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, мария захарова, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, российский красный крест
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Российский Красный Крест
ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова

Захарова о докладе минобороны США: ВСУ давно превратились в нацистскую армию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге, комментируя доклад минобороны США.
Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
ВСУ создавали подобие концлагерей в Курской области
12 сентября, 17:18
"Если в этом признается Пентагон, то можете представить, чем на самом деле занимались инструкторы или помощники пентагоновские... Зачем нужно было ждать этого доклада, непонятно, потому что о нарушении прав человека на Украине не знает только безумный", - заявила Захарова.
Захарова констатировала, что в докладе не говорится, о каком подразделении идет речь.
"Это и не важно - ВСУ давно превратились в нацистскую армию, которая совершает чудовищные преступления против мирного населения", - добавила она.
Она отметила, что нацистская символика и лозунги боевиков ВСУ задокументированы в западных СМИ и многочисленных видео.
"Есть данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - добавила она со ссылкой на материалы Российского Красного Креста.
Украинский военнопленный рассказал, как расстрелял 3 пленных российских солдат по приказу своего командира. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
Боевик ВСУ признался в убийстве трех пленных российских бойцов
Вчера, 05:50
 
В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРоссийский Красный Крест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала