ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила Захарова
Захарова о докладе минобороны США: ВСУ давно превратились в нацистскую армию
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. ВСУ давно превратились в нацистскую армию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своем брифинге, комментируя доклад минобороны США.
Согласно рассекреченному докладу генерального инспектора Минобороны США, военное ведомство тренировало подразделение ВСУ, которое могло грубо нарушить права человека.
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"Если в этом признается Пентагон, то можете представить, чем на самом деле занимались инструкторы или помощники пентагоновские... Зачем нужно было ждать этого доклада, непонятно, потому что о нарушении прав человека на Украине не знает только безумный", - заявила Захарова.
Захарова констатировала, что в докладе не говорится, о каком подразделении идет речь.
"Это и не важно - ВСУ давно превратились в нацистскую армию, которая совершает чудовищные преступления против мирного населения", - добавила она.
Она отметила, что нацистская символика и лозунги боевиков ВСУ задокументированы в западных СМИ и многочисленных видео.
"Есть данные, свидетельства о создании боевиками ВСУ в российском приграничье подобия концлагерей, куда они под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевшим покинуть небезопасные районы", - добавила она со ссылкой на материалы Российского Красного Креста.