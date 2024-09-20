https://ria.ru/20240920/voskresenskiy-1973900241.html

Воскресенский: наши текстильщики нацелены на внедрение передовых технологий

Воскресенский: наши текстильщики нацелены на внедрение передовых технологий - РИА Новости, 20.09.2024

Воскресенский: наши текстильщики нацелены на внедрение передовых технологий

Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" открылся в пятницу в Иванове, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:54

2024-09-20T17:54

2024-09-20T17:54

ивановская область

станислав воскресенский

игорь гуляев

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/14/1973900071_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab463892d86ccf51b14c7e8d9ebd35eb.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" открылся в пятницу в Иванове, сообщает пресс-служба регионального правительства. Эксперты, представители бизнеса и власти в рамках форума намерены обсудить вопросы сотрудничества и консолидации усилий в отрасли для выхода на новые рынки. В пленарной сессии форума, которая состоялась на площадке центра "Солярис" в пятницу, приняли участие губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Вера Хмырова, уточняет пресс-служба. Воскресенский отметил, что Ивановская область остается сердцем российской легкой промышленности. По его словам, сейчас главный вызов – наладить производство необходимых экономике инновационных тканей. Губернатор напомнил, что производители Ивановской области первыми в стране начали выпускать мембранные ткани, создан полноценный кластер. В этом году открыто первое в России прядильное производство из переработанного сырья в рамках эко-кластера "Зеленая нить". "Есть, куда расти, где применить усилия. В этой связи договорились с министерством промышленности и торговли, что Минпромторг вместе с правительством Ивановской области и крупнейшими региональными компаниями актуализируют Стратегию легкой промышленности России. Приглашаю к этой работе все заинтересованные компании, мы эту работу организуем в ближайшее время", - цитирует пресс-служба Воскресенского. Губернатор также подвел итоги работы отрасли в Ивановской области. Он отметил, что сегодня в регионе выпускается более 80% хлопчатобумажных тканей страны, 3/4 трикотажных тканей, 80% постельного белья и более 60% спецодежды. Ивановская область уже несколько лет удерживает лидерство в онлайн-торговле среди региональных продавцов. "Данные за прошлый год показали, что ее объем у нас превысил 100 миллиардов рублей, а по оперативным данным за восемь месяцев этого года, уже превысил 93миллиарда рублей. Это целиком заслуга наших предпринимателей. Мы ими гордимся, они в сложных условиях выстояли и воспользовались новыми возможностями, которые открылись для создания и расширения бизнеса. А мы скромно подставляем плечо, чтобы у наших предпринимателей все получалось", - подчеркнул губернатор. Всероссийский форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" – крупное отраслевое мероприятие, ежегодно собирающее представителей ведущих предприятий текстильной и легкой промышленности, ритейла, ассоциаций, отраслевых объединений финансовых институтов, научного и бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти. Форум традиционно проводится для подведения итогов работы отрасли, обсуждения ключевых вопросов, проблем и совместного поиска решений, а также для определения новых направлений развития отечественного легпрома. В пленарном заседании также приняли участие генеральный директор ГК "ЛидерТекс" Артем Потапенко, основатель федеральной сети универмагов российских дизайнеров SLAVA Concept Александр Пермятов и российский дизайнер Игорь Гуляев.

https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html

https://ria.ru/20240826/premiya-1968562940.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, игорь гуляев, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)