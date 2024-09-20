https://ria.ru/20240920/vengriya-1973854875.html

Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией

Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.09.2024

Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией

Без сотрудничества с Россией венгерская экономика в ряде сфер не могла бы работать безопасно, есть также области, где сотрудничество можно нарастить, несмотря... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:31

2024-09-20T15:31

2024-09-20T15:31

венгрия

россия

петер сийярто

экономика

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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией венгерская экономика в ряде сфер не могла бы работать безопасно, есть также области, где сотрудничество можно нарастить, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Могу сказать, что без венгерско-российского сотрудничества венгерская экономика в некоторых сферах не могла бы работать безопасно", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. По его словам, в ряде сфер также есть значительный потенциал для сотрудничества России и Венгрии. В национальных интересах как Венгрии, так и России - развивать сотрудничество в не затронутых санкциями областях, таких как энергетика, медицина, сельское хозяйство, наука и образование.

https://ria.ru/20240920/gaz-1973606326.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

венгрия, россия, петер сийярто, экономика