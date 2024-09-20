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Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.09.2024
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15:31 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/vengriya-1973854875.html
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией - РИА Новости, 20.09.2024
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией
Без сотрудничества с Россией венгерская экономика в ряде сфер не могла бы работать безопасно, есть также области, где сотрудничество можно нарастить, несмотря... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:31
2024-09-20T15:31
венгрия
россия
петер сийярто
экономика
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией венгерская экономика в ряде сфер не могла бы работать безопасно, есть также области, где сотрудничество можно нарастить, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Могу сказать, что без венгерско-российского сотрудничества венгерская экономика в некоторых сферах не могла бы работать безопасно", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам. По его словам, в ряде сфер также есть значительный потенциал для сотрудничества России и Венгрии. В национальных интересах как Венгрии, так и России - развивать сотрудничество в не затронутых санкциями областях, таких как энергетика, медицина, сельское хозяйство, наука и образование.
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венгрия, россия, петер сийярто, экономика
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Экономика
Сийярто оценил перспективы экономики Венгрии без сотрудничества с Россией

Сийярто: без сотрудничества с Россией Венгрия не могла бы работать безопасно

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 20 сен - РИА Новости. Без сотрудничества с Россией венгерская экономика в ряде сфер не могла бы работать безопасно, есть также области, где сотрудничество можно нарастить, несмотря на санкции, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Могу сказать, что без венгерско-российского сотрудничества венгерская экономика в некоторых сферах не могла бы работать безопасно", - сказал Сийярто после заседания 15-й российско-венгерской межправкомиссии по экономическим вопросам.
По его словам, в ряде сфер также есть значительный потенциал для сотрудничества России и Венгрии.
В национальных интересах как Венгрии, так и России - развивать сотрудничество в не затронутых санкциями областях, таких как энергетика, медицина, сельское хозяйство, наука и образование.
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