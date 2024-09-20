На Урале арестовали главу Артемовского городского округа
Суд арестовал главу Артемовского городского округа Трофимова по делу о взятках
© Администрация Артемовского городского округаГлава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов
© Администрация Артемовского городского округа
Глава Артемовского городского округа Свердловской области Константин Трофимов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 18 ноября главу Артемовского городского округа Константина Трофимова по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции.
"Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 18 ноября", – сказала собеседница агентства.
По данным суда, Трофимов обвиняется по двум эпизодам: получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и получение взятки лицом, занимающим госдолжность (часть 4 статьи 290 УК РФ).
В среду областное управление СК РФ отмечало, что расследуется "дело коррупционного характера", возбужденное против главы Артемовского городского округа Трофимова. Работа находится на первоначальном этапе, поэтому подробности пока не разглашаются, говорил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Как позже добавили журналистам в СУСК, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе.
Константин Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года, с 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера.
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