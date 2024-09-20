https://ria.ru/20240920/ural-1973811113.html

На Урале арестовали главу Артемовского городского округа

На Урале арестовали главу Артемовского городского округа - РИА Новости, 20.09.2024

На Урале арестовали главу Артемовского городского округа

Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 18 ноября главу Артемовского городского округа Константина Трофимова по делу о получении взяток,... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T13:25

2024-09-20T13:25

2024-09-20T13:25

происшествия

россия

свердловская область

артёмовский городской округ

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сен – РИА Новости. Первоуральский городской суд Свердловской области арестовал до 18 ноября главу Артемовского городского округа Константина Трофимова по делу о получении взяток, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции."Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть по 18 ноября", – сказала собеседница агентства.По данным суда, Трофимов обвиняется по двум эпизодам: получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ) и получение взятки лицом, занимающим госдолжность (часть 4 статьи 290 УК РФ).В среду областное управление СК РФ отмечало, что расследуется "дело коррупционного характера", возбужденное против главы Артемовского городского округа Трофимова. Работа находится на первоначальном этапе, поэтому подробности пока не разглашаются, говорил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.Как позже добавили журналистам в СУСК, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе.Константин Трофимов возглавляет администрацию Артемовского округа с 2020 года, с 2008 года был депутатом местной думы, где с 2016 года занимал должность спикера.

https://ria.ru/20240809/vzyatochnichestvo-1965286548.html

россия

свердловская область

артёмовский городской округ

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происшествия, россия, свердловская область, артёмовский городской округ, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)