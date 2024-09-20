https://ria.ru/20240920/umerov-1973925730.html
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ
Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:42
2024-09-20T20:42
2024-09-20T20:50
в мире
украина
рустем умеров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_420:34:2992:1481_1920x0_80_0_0_c8be32b52668f9496329171abbe46321.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник."В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*", - говорится в публикации.Как отмечают источники издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По данным источника, Умеров может возглавить Службу внешней разведки.В свою очередь, главу минобороны в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты.В пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230908/budanov-1894807601.html
https://ria.ru/20240920/zelenskiy-1973909934.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1f/1893338822_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_81dd15adeeae8b010ad63fd9493f8ba2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, рустем умеров
В мире, Украина, Рустем Умеров
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ
"Страна.ua": глава МО Украины Умеров и глава ГУР Буданов могут уйти в отставку
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua
" со ссылкой на источник.
"В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*", - говорится в публикации.
Как отмечают источники издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По данным источника, Умеров может возглавить Службу внешней разведки.
В свою очередь, главу минобороны в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты.
В пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.