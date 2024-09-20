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Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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20:42 20.09.2024 (обновлено: 20:50 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/umerov-1973925730.html
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ
Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:42
2024-09-20T20:50
в мире
украина
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник."В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*", - говорится в публикации.Как отмечают источники издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По данным источника, Умеров может возглавить Службу внешней разведки.В свою очередь, главу минобороны в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты.В пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20230908/budanov-1894807601.html
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в мире, украина, рустем умеров
В мире, Украина, Рустем Умеров
Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ

"Страна.ua": глава МО Украины Умеров и глава ГУР Буданов могут уйти в отставку

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник.
"В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*", - говорится в публикации.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Кирилл Буданов: что известно о главе украинской разведки
8 сентября 2023, 12:24
Как отмечают источники издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По данным источника, Умеров может возглавить Службу внешней разведки.
В свою очередь, главу минобороны в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты.
В пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
Зеленский сделал новое заявление о завершении конфликта
Вчера, 18:50
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
 
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