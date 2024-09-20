https://ria.ru/20240920/umerov-1973925730.html

Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ

Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

Умерова и Буданова* могут отправить в отставку, пишут СМИ

Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T20:42

2024-09-20T20:42

2024-09-20T20:50

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Глава минобороны Украины Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов* могут быть отправлены в отставку, сообщает украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на источник."В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Рустем Умеров и глава ГУР Кирилл Буданов*", - говорится в публикации.Как отмечают источники издания, новым главой ГУР может стать руководитель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко. По данным источника, Умеров может возглавить Службу внешней разведки.В свою очередь, главу минобороны в последнее время начали усиленно критиковать близкие к западным структурам активисты.В пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей Буданова* – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20230908/budanov-1894807601.html

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в мире, украина, рустем умеров