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США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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20:58 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973927195.html
США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита, пишут СМИ
США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита, пишут СМИ
США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка, передает... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:58
2024-09-20T20:58
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority). "США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов", - говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что новый пакет помощи, в который, скорее всего, войдет артиллерия, ПВО и снаряды, будет намного больше чем недавние, размер которых составлял порядка 200 миллионов долларов. Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240920/vooruzhenie-1973744789.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато, вооруженные силы украины
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО, Вооруженные силы Украины
США отложат отправку новой техники ВСУ из-за дефицита, пишут СМИ

CNN: США объявят о крупном пакете помощи Украине, но поставки задержатся

© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Киеву на следующей неделе, но передача техники может задержаться из-за ее недостатка, передает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что США в конце сентября потеряют возможность оперативно предоставить Украине военную помощь в размере 5,8 миллиарда долларов, если конгресс не продлит полномочия Пентагона на использование ресурсов в рамках программы PDA (Presidential Drawdown Authority).
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"США, как ожидается, объявят о крупном пакете военной помощи Украине уже на следующей неделе, но они, скорее всего, отложат отправку техники из-за дефицита запасов", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что новый пакет помощи, в который, скорее всего, войдет артиллерия, ПВО и снаряды, будет намного больше чем недавние, размер которых составлял порядка 200 миллионов долларов.
Республиканцам и демократам в конгрессе нужно до 30 сентября договориться о новом проекте бюджета, в противном случае федеральное правительство может приостановить работу в начале октября, то есть произойдет "шатдаун".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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