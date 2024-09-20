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В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 20.09.2024
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T20:48
2024-09-20T20:48
2024-09-20T20:48
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в пятницу в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах прозвучала в период с 20.15 по 20.18 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу