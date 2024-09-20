Рейтинг@Mail.ru
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 20.09.2024 (обновлено: 20:06 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973897979.html
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.09.2024
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:41
2024-09-20T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
будапешт
маттео сальвини
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:3146:1770_1920x0_80_0_0_b92a22e12da7fc11df91644cd207baa3.jpg
РИМ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила итальянская партия "Лига", одним из лидеров которой является Сальвини."Среди прочего Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", — говорится в заявлении.Сальвини, одновременно занимающий посты вице-премьера и министра транспорта Италии, находится в Будапеште на неформальной встрече министров стран ЕС.На встрече, которая продолжалась больше часа, политики обсудили и другие вопросы, касающиеся как всего Евросоюза, так и двусторонних проблем.
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
италия
украина
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/05/1957626674_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_75cb3155c808330e804eb762254a4212.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, италия, украина, будапешт, маттео сальвини, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Будапешт, Маттео Сальвини, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине

Орбан и Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИМ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила итальянская партия "Лига", одним из лидеров которой является Сальвини.
"Среди прочего Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", — говорится в заявлении.
Сальвини, одновременно занимающий посты вице-премьера и министра транспорта Италии, находится в Будапеште на неформальной встрече министров стран ЕС.
На встрече, которая продолжалась больше часа, политики обсудили и другие вопросы, касающиеся как всего Евросоюза, так и двусторонних проблем.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Орбан сделал жесткое заявление об Украине
7 сентября, 11:36
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИталияУкраинаБудапештМаттео СальвиниВиктор ОрбанФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Евросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала