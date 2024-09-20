https://ria.ru/20240920/ukraina-1973897979.html
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.09.2024
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:41
2024-09-20T17:41
2024-09-20T20:06
специальная военная операция на украине
в мире
италия
украина
будапешт
маттео сальвини
виктор орбан
франциск (хорхе марио бергольо)
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РИМ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила итальянская партия "Лига", одним из лидеров которой является Сальвини."Среди прочего Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", — говорится в заявлении.Сальвини, одновременно занимающий посты вице-премьера и министра транспорта Италии, находится в Будапеште на неформальной встрече министров стран ЕС.На встрече, которая продолжалась больше часа, политики обсудили и другие вопросы, касающиеся как всего Евросоюза, так и двусторонних проблем.
https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Италия, Украина, Будапешт, Маттео Сальвини, Виктор Орбан, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Евросоюз
Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине
Орбан и Сальвини заявили о необходимости срочно остановить конфликт на Украине