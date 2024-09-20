https://ria.ru/20240920/ukraina-1973897979.html

Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине

Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине - РИА Новости, 20.09.2024

Орбан и вице-премьер Италии пришли к единому мнению по конфликту на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:41

2024-09-20T17:41

2024-09-20T20:06

специальная военная операция на украине

в мире

италия

украина

будапешт

маттео сальвини

виктор орбан

франциск (хорхе марио бергольо)

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РИМ, 20 сен — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и вице-премьер Италии Маттео Сальвини согласились с необходимость срочно остановить конфликт на Украине, сообщила итальянская партия "Лига", одним из лидеров которой является Сальвини."Среди прочего Сальвини и Орбан разделили необходимость срочного прекращения конфликта на Украине, на что веско выразил надежду и папа Франциск", — говорится в заявлении.Сальвини, одновременно занимающий посты вице-премьера и министра транспорта Италии, находится в Будапеште на неформальной встрече министров стран ЕС.На встрече, которая продолжалась больше часа, политики обсудили и другие вопросы, касающиеся как всего Евросоюза, так и двусторонних проблем.

https://ria.ru/20240907/orban-1971243341.html

италия

украина

будапешт

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Ольга Фомченкова

в мире, италия, украина, будапешт, маттео сальвини, виктор орбан, франциск (хорхе марио бергольо), евросоюз