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Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
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17:16 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973886789.html
Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ
Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024
Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ
Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:16
2024-09-20T17:16
украина
рустем умеров
в мире
министерство обороны украины
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. Ранее в пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. "Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности на занимаемых должностях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украины. По информации источников агентства, увольнять Буданова с должности главы ГУР Умеров не планирует.
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украина, рустем умеров, в мире, министерство обороны украины
Украина, Рустем Умеров, В мире, Министерство обороны Украины
Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ

РБК-Украина: Умеров планирует уволить почти всех заместителей за неэффективность

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники.
Ранее в пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко.
"Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности на занимаемых должностях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украины.
По информации источников агентства, увольнять Буданова с должности главы ГУР Умеров не планирует.
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
На Украине уволили двух заместителей Буданова без его ведома, пишут СМИ
Вчера, 13:59
 
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