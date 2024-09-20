https://ria.ru/20240920/ukraina-1973886789.html

Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ

Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ - РИА Новости, 20.09.2024

Министр обороны Украины планирует уволить почти всех замов, пишут СМИ

Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T17:16

2024-09-20T17:16

2024-09-20T17:16

украина

рустем умеров

в мире

министерство обороны украины

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности, сообщило в пятницу агентство РБК-Украина со ссылкой на источники. Ранее в пятницу украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники сообщило, что Умеров уволил двух заместителей начальника Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова – Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. "Министр обороны Рустем Умеров планирует уволить почти всех своих заместителей из-за их неэффективности на занимаемых должностях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украины. По информации источников агентства, увольнять Буданова с должности главы ГУР Умеров не планирует.

https://ria.ru/20240920/ukraina-1973822481.html

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