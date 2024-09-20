В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского
Депутат Рады Южанина: фонд оплаты труда офиса Зеленского вырастет на 11,2%
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Владимира Зеленского, кабмина, парламента, судов, таможни и антикоррупционных органов, сообщила в пятницу депутат украинского парламента Нина Южанина.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 14 сентября сообщил, что в проекте бюджета Украины на следующий год заморожены почти все соцстандарты, рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума не предусмотрен.
"Проектом закона "О госбюджете-2025" предусмотрено увеличить фонд оплаты труда: Верховная рада (аппарат) - на 26,2%, офис президента – на 11,2%, кабмин - на 19,7%, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – на 28,2%, прокуратура – на 25,8%, специализированная антикоррупционная прокуратура-на 71,2%, бюро экономической безопасности - на 75%... суды - на 9,3%, налоговая – на 39,3%, таможня – на 15,4%", - написала Южанина на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
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