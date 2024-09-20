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В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского - РИА Новости, 20.09.2024
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17:06 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973883996.html
В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского
В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского - РИА Новости, 20.09.2024
В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского
Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Владимира Зеленского, кабмина, парламента, судов, таможни и... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T17:06
2024-09-20T17:06
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нина южанина
владимир зеленский
верховная рада украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Владимира Зеленского, кабмина, парламента, судов, таможни и антикоррупционных органов, сообщила в пятницу депутат украинского парламента Нина Южанина. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 14 сентября сообщил, что в проекте бюджета Украины на следующий год заморожены почти все соцстандарты, рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума не предусмотрен. "Проектом закона "О госбюджете-2025" предусмотрено увеличить фонд оплаты труда: Верховная рада (аппарат) - на 26,2%, офис президента – на 11,2%, кабмин - на 19,7%, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – на 28,2%, прокуратура – на 25,8%, специализированная антикоррупционная прокуратура-на 71,2%, бюро экономической безопасности - на 75%... суды - на 9,3%, налоговая – на 39,3%, таможня – на 15,4%", - написала Южанина на своей странице в соцсети Facebook*. Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, украина, нина южанина, владимир зеленский, верховная рада украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Нина Южанина, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
В проект бюджета Украины внесли увеличение зарплат офису Зеленского

Депутат Рады Южанина: фонд оплаты труда офиса Зеленского вырастет на 11,2%

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение фонда оплаты труда офиса Владимира Зеленского, кабмина, парламента, судов, таможни и антикоррупционных органов, сообщила в пятницу депутат украинского парламента Нина Южанина.
Депутат Верховной рады Ярослав Железняк 14 сентября сообщил, что в проекте бюджета Украины на следующий год заморожены почти все соцстандарты, рост минимальной зарплаты и прожиточного минимума не предусмотрен.
"Проектом закона "О госбюджете-2025" предусмотрено увеличить фонд оплаты труда: Верховная рада (аппарат) - на 26,2%, офис президента – на 11,2%, кабмин - на 19,7%, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) – на 28,2%, прокуратура – на 25,8%, специализированная антикоррупционная прокуратура-на 71,2%, бюро экономической безопасности - на 75%... суды - на 9,3%, налоговая – на 39,3%, таможня – на 15,4%", - написала Южанина на своей странице в соцсети Facebook*.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает доходы на уровне двух триллионов гривен (48,5 миллиарда долларов), расходы - 3,6 триллиона гривен (87 миллиардов долларов).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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В миреУкраинаНина ЮжанинаВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
 
 
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