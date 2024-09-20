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Депутат Рады покинул "Слугу народа" из-за переименования родного города - РИА Новости, 20.09.2024
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16:50 20.09.2024 (обновлено: 17:06 20.09.2024)
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973880009.html
Депутат Рады покинул "Слугу народа" из-за переименования родного города
Депутат Рады покинул "Слугу народа" из-за переименования родного города - РИА Новости, 20.09.2024
Депутат Рады покинул "Слугу народа" из-за переименования родного города
Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что выходит из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за переименования его родного города... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T16:50
2024-09-20T17:06
в мире
украина
верховная рада украины
партия "слуга народа"
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что выходит из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за переименования его родного города Червоноград на Шептицкий в рамках так называемой "деруссификации". Накануне Верховная рада поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. По данным депутата Рады Алексея Гончаренко* было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска. "Я выхожу из партии. Заявление уже написано и отправлено. Также слагаю из себя полномочия члена совета Львовской областной партийной организации "Слуга народа". Во фракции продолжаю работать. Это позволит мне выполнять свои функции в комитете энергетики и делегации ПАСЕ", - написал Камельчук на своей странице в социальной сети Facebook** после того, как его родной город Червоноград был переименован в Шептицкий. По его словам, Верховная рада проигнорировала мнение общины и его многочисленные обращения, приняв решение о переименовании города вопреки нежеланию местных граждан. "Переименование города - это "акт десоветизации через колено", - резюмировал он. Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240919/odessa-1973731571.html
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в мире, украина, верховная рада украины, партия "слуга народа"
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Партия "Слуга народа"
Депутат Рады покинул "Слугу народа" из-за переименования родного города

Депутат Рады покинул партию "Слуга народа" из-за переименования Червонограда

CC BY-SA 4.0 / Nat.I.K.*18*natan / Червоноград, Львовская область
Червоноград, Львовская область - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
CC BY-SA 4.0 / Nat.I.K.*18*natan /
Червоноград, Львовская область. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Юрий Камельчук сообщил, что выходит из партии Владимира Зеленского "Слуга народа" из-за переименования его родного города Червоноград на Шептицкий в рамках так называемой "деруссификации".
Накануне Верховная рада поддержала переименование более трехсот населенных пунктов, названия которых связаны с Россией, сообщил украинский парламентарий Ярослав Железняк. По данным депутата Рады Алексея Гончаренко* было принято решение сохранить названия для Южного, Южноукраинского, Павлограда, Синельникова и Первомайска.
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"Я выхожу из партии. Заявление уже написано и отправлено. Также слагаю из себя полномочия члена совета Львовской областной партийной организации "Слуга народа". Во фракции продолжаю работать. Это позволит мне выполнять свои функции в комитете энергетики и делегации ПАСЕ", - написал Камельчук на своей странице в социальной сети Facebook** после того, как его родной город Червоноград был переименован в Шептицкий.
По его словам, Верховная рада проигнорировала мнение общины и его многочисленные обращения, приняв решение о переименовании города вопреки нежеланию местных граждан.
"Переименование города - это "акт десоветизации через колено", - резюмировал он.
Закон Украины "О деколонизации топонимов", вступивший в силу с 27 июля 2023, обязывает украинские власти до 27 января 2024 года изменить все географические названия, связанные с Россией и советским периодом. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныПартия "Слуга народа"
 
 
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