Норвегия продлит программу помощи Украине
Осло намерен продлить и увеличить Нансеновскую программу помощи Киеву до 2030 г
© iStock.com / Nataliia PylypchukПанорама Киева
© iStock.com / Nataliia Pylypchuk
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Норвегия планирует продлить Нансеновскую программу помощи Украине до 2030 года и увеличить итоговую сумму поддержки с 7,1 миллиарда до 12,8 миллиарда долларов, сообщает телерадиокомпания NRK со ссылкой на премьера страны Йонаса Гара Стёре.
"Средства будут выделены в рамках Нансеновской программы, которую предлагается расширить на три года - с 2027 до 2030... Итоговые рамки для Нансеновской программы... составят 135 миллиардов крон (примерно 12,8 миллиарда долларов - ред.)", - сообщает NRK.
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Как уточняет телерадиокомпания, премьер страны заявил, что предлагается выделять Украине по меньшей мере 15 миллиардов норвежских крон (1,4 миллиарда долларов) помощи каждый год до 2030 года. Кроме того, по словам Стёре, объем финансовой помощи Киеву на 2024 год было предложено увеличить на дополнительные пять миллиардов крон (475 миллионов долларов).
Из данных на официальном сайте Нансеновской программы следует, что она рассчитана на период с 2023 по 2027 год и предназначена для передачи военной и гражданской помощи Украине, изначально ее общая сумма составляла 75 миллиардов крон (7,1 миллиарда долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине напрямую вовлекают страны в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.