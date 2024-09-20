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На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов - РИА Новости, 20.09.2024
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15:30 20.09.2024
https://ria.ru/20240920/ukraina-1973854377.html
На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов
На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов - РИА Новости, 20.09.2024
На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов
Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине обсуждается идея обязать соцсети раскрывать личности... РИА Новости, 20.09.2024
2024-09-20T15:30
2024-09-20T15:30
в мире
украина
ярослав юрчишин
николай княжицкий
верховная рада украины
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине обсуждается идея обязать соцсети раскрывать личности администраторов анонимных пророссийских пабликов. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".Ранее в пятницу в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. "Одна из идей (которую обсуждают в Раде – ред.) – это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа. Если анонимные пользователи начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды, то, конечно, мы будем требовать от социальных сетей деанонимизировать именно этих пользователей", - сказал он. По его словам, речь идет не только о мессенджере Telegram. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767565.html
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в мире, украина, ярослав юрчишин, николай княжицкий, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Украина, Ярослав Юрчишин, Николай Княжицкий, Верховная Рада Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины
На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов

На Украине хотят обязать раскрывать личности администраторов анонимных пабликов

© AP Photo / Efrem LukatskyПанорама Киева
Панорама Киева - РИА Новости, 1920, 20.09.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Панорама Киева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине обсуждается идея обязать соцсети раскрывать личности администраторов анонимных пророссийских пабликов. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах.
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"Одна из идей (которую обсуждают в Раде – ред.) – это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа. Если анонимные пользователи начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды, то, конечно, мы будем требовать от социальных сетей деанонимизировать именно этих пользователей", - сказал он.
По его словам, речь идет не только о мессенджере Telegram.
Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине.
Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.
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В миреУкраинаЯрослав ЮрчишинНиколай КняжицкийВерховная Рада УкраиныСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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