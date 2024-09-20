https://ria.ru/20240920/ukraina-1973854377.html

На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов

На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов - РИА Новости, 20.09.2024

На Украине хотят обязать соцсети раскрывать имена администраторов пабликов

Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине обсуждается идея обязать соцсети раскрывать личности... РИА Новости, 20.09.2024

2024-09-20T15:30

2024-09-20T15:30

2024-09-20T15:30

в мире

украина

ярослав юрчишин

николай княжицкий

верховная рада украины

совет национальной безопасности и обороны украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/10/1972902879_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_8576531a8b45bd49222d829519830806.jpg

МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Председатель комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин заявил, что на Украине обсуждается идея обязать соцсети раскрывать личности администраторов анонимных пророссийских пабликов. Его слова приводит украинское издание "Страна.ua".Ранее в пятницу в совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины заявили, что работникам украинских органов госвласти и военнослужащим ВСУ запретили использовать мессенджер Telegram на служебных устройствах. "Одна из идей (которую обсуждают в Раде – ред.) – это возложить ответственность на деанонимизацию при условии, если пользователи нарушают определенные уголовные статьи в социальных медиа. Если анонимные пользователи начинают заниматься распространением, в частности, российской пропаганды, то, конечно, мы будем требовать от социальных сетей деанонимизировать именно этих пользователей", - сказал он. По его словам, речь идет не только о мессенджере Telegram. Депутат Верховной рады Николай Княжицкий в конце августа заявил, что парламент до конца сентября разработает законопроект о регулировании работы мессенджера Telegram на Украине. Глава нацсовета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк 30 апреля предложила запретить чиновникам и госорганам использовать Telegram в качестве средства информирования граждан. Ранее представитель главного управления разведки минобороны Украины Андрей Юсов назвал Telegram угрозой для безопасности страны.

https://ria.ru/20240404/ukraina-1937767565.html

https://ria.ru/20240507/rossiya-1944503467.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ярослав юрчишин, николай княжицкий, верховная рада украины, совет национальной безопасности и обороны украины